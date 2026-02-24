28 février 2026
décès avion air france

Airbus A319 Air France ©

Actualités

Décès à bord d’un avion Air France

Par L'équipe de rédaction de PNC Contact None 24 février 2026

Souvent, quand il s’agit de bébé et d’avion, c’est pour une naissance en vol, un moment stressant pour l’équipage mais beau quand tout se passe bien. Ici c’est le décès à bord d’un avion Air France qui a eu lieu.

A bord du vol Air France qui reliait Nairobi à Paris le 23 février, un nourrisson est décédé suite a un arrêt respiratoire. Dans son communiqué Air France a indiqué que le nourrisson était atteint d’une lourde pathologie cardiaque et venait à Paris pour des soins. Elle a aussi précisé que des médecins à bord se sont occupé de l’enfant. Cependant ils n’ont pas réussi à le stabiliser.

Publicités

En cas d’urgence médicale Air France est en contact avec le SAMU de Paris via une liaison satellite. Vous avez une vidéo ci-dessous qui permet de comprendre l’ensemble de la chaine de secours en vol d’Air France.

Air France a indiqué que le nourrisson était accompagné sans donner plus d’information.

L’appareil a atterri à Paris CDG à 6h10 lundi matin.

Ce n’est pas le premier décès à bord d’un avion Air France. Une pensée à la famille de ce nourrissons décédé à bord du vol Air France et à l’équipage.

Articles à ne pas rater !

  • Mort dans un avion Air France vers Punta Cana

  • Air France, décès d’un steward

  • Air France, 1 mort dans le train

  • Air France et procédures d’urgence

  • Pilote Air France décédé

  • Air France, un passager est décédé en vol

  • Urgence pour le vol Air France AF498

    • Balises: NoneNoneNone

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    ABONNEZ-VOUS !
    Déjà titulaire du CCA ?
    PNC en compagnie ?
    En recherche de compagnie ?
    Abonnez-vous à notre newsletter et rejoignez les 9 672 autres abonné·es.
    En vous inscrivant vous acceptez de recevoir nos mails et ceux de nos partenaires et vous acceptez notre Politique de confidentialité.

    Archives