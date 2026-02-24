Souvent, quand il s’agit de bébé et d’avion, c’est pour une naissance en vol, un moment stressant pour l’équipage mais beau quand tout se passe bien. Ici c’est le décès à bord d’un avion Air France qui a eu lieu.

A bord du vol Air France qui reliait Nairobi à Paris le 23 février, un nourrisson est décédé suite a un arrêt respiratoire. Dans son communiqué Air France a indiqué que le nourrisson était atteint d’une lourde pathologie cardiaque et venait à Paris pour des soins. Elle a aussi précisé que des médecins à bord se sont occupé de l’enfant. Cependant ils n’ont pas réussi à le stabiliser.

En cas d’urgence médicale Air France est en contact avec le SAMU de Paris via une liaison satellite. Vous avez une vidéo ci-dessous qui permet de comprendre l’ensemble de la chaine de secours en vol d’Air France.

Air France a indiqué que le nourrisson était accompagné sans donner plus d’information.

L’appareil a atterri à Paris CDG à 6h10 lundi matin.

Ce n’est pas le premier d’un avion Air France. Une pensée à la famille de ce nourrissons décédé à bord du vol Air France et à l’équipage.