Norse Atlantic pose un Boeing 787 en Antarctique

Un Boeing 787-9 Dreamliner de Norse Atlantic a atterri pour la deuxième fois sur la piste glacée de la station de recherche Troll en Antarctique. L’avion a livré 10,5 tonnes d’équipement de recherche et déposé une équipe de climatologues travaillant pour l’Institut polaire norvégien.

L’avion de Norse Atlantic Airways a quitté Oslo, en Norvège, le 13 novembre. Le vol initial a duré 12 heures pour rejoindre le Cap en Afrique du Sud. Sur place il a été équipé pour sa destination polaire.

Le 15 novembre, vers 7h30, le Boeing 787 a quitté Le Cap. Après un vol de cinq heures et demie il a rejoint sa destination en se posant à Troll.

La piste de glace de 3 300 mètres de long de l’aérodrome de Troll a été spécialement préparée pour le Boeing 787. Elle devait permettre à l’équipe de scientifiques d’emporter avec eux des volumes importants d’équipements de recherche. John Guldahl, qui dirige les opérations et la logistique de l’Institut polaire norvégien, a indiqué :

Faire atterrir un avion aussi gros pour la deuxième fois est une étape importante pour nous en Antarctique.

Cela ouvre de nouvelles opportunités pour la logistique à Troll, car nous pouvons transporter à la fois plus de marchandises et plus de personnes dans le même vol, ce qui contribuera également à renforcer la recherche norvégienne en Antarctique.