Air France et Transavia, pas de reprise des vols vers Beyrouth

Les vols vers Beyrouth par Air France et la compagnie low-cost Transavia resteront suspendus au moins jusqu’à mardi en raison de problèmes de « sécurité » dans la région.

Les deux compagnies aériennes françaises, Air France et Transavia, ont pour la première fois cessé de desservir Beyrouth lundi dernier, un jour après qu’Israël a promis de riposter après les tirs de roquettes en provenance du Liban qui ont tué 12 personnes sur le plateau du Golan annexé par Israël.

“Toute reprise de l’exploitation sera soumise à une nouvelle évaluation sur le terrain”, a déclaré samedi un porte-parole, ajoutant que les passagers ayant réservé pourraient modifier leur réservation sans frais supplémentaires.

Les vols vers Tel Aviv se poursuivront normalement, a-t-il ajouté.

L’attaque à la roquette sur le plateau du Golan fait craindre une escalade des combats entre le Hezbollah soutenu par l’Iran et Israël. Lorsque ces craintes se sont quelque peu apaisées, les compagnies aériennes ont annoncé mardi que les vols reprendraient mercredi.

Mais Israël a ensuite frappé mardi soir un bastion du Hezbollah dans le sud de Beyrouth, ciblant un haut commandant qu’il accusait d’être responsable du tir de roquette sur le plateau du Golan. Cette évolution a entraîné une prolongation de la suspension des vols jusqu’à samedi, qui a maintenant été à nouveau prolongée.

L’Iran a déclaré plus tôt samedi qu’il s’attend à ce que le Hezbollah frappe plus profondément en Israël et ne se limite plus aux cibles militaires.

Le Hezbollah échange des tirs quasi quotidiens avec les forces israéliennes.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a suspendu ses vols jusqu’au 12 août.