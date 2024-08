Les compagnies aériennes suspendent Tel-Aviv

Les compagnies aériennes européennes Lufthansa Group et British Airways ainsi que la compagnie aérienne américaine Delta ont récemment rejoint la liste des compagnies qui doivent annuler leurs vols vers Tel-Aviv en raison des récents développements au Moyen-Orient.

Les tensions au Moyen-Orient se sont accrues à la suite de l’assassinat d’un haut commandant du groupe libanais du Hezbollah à Beyrouth. Cela a conduit plusieurs compagnies aériennes à suspendre temporairement leurs vols vers Tel-Aviv.

Par le biais d’un communiqué, la compagnie aérienne Swiss International Air Lines (SWISS) a annoncé qu’à la suite des développements actuels au Moyen-Orient, le groupe Lufthansa appliquait de nouveaux changements à ses services au Moyen-Orient.

Tous les vols passagers et cargo vers Tel Aviv seront temporairement suspendus du vendredi 2 août au 8 août inclus. Pour des raisons techniques, la nouvelle réservation n’est possible que pour les vols annulés jusqu’au 6 août inclus. Les passagers dont les vols ont été annulés après cette date sont priés de contacter un centre de service.

Un grand nombre de vols ont été annulés suite à l’annonce du groupe Lufthansa de suspendre les vols vers Tel-Aviv jusqu’au 9 août.

Le groupe Lufthansa comprend Swiss Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussel Airlines et Eurowings.

Par ailleurs, Air Baltic a également suspendu ses vols vers Israël, prévus jeudi et vendredi, tout en confirmant qu’après vendredi, tous les vols resteraient inchangés.

La situation actuelle au Moyen-Orient a conduit plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, Turkish Airlines, Royal Jordanian Airlines, Ethiopian Air et Aegean Airlines, à également suspendre leurs vols vers Israël pour des raisons de sécurité.

A travers un communiqué, Delta a également annoncé avoir pris des mesures similaires lorsqu’il s’agit d’offrir ses services à Tel Aviv.

Les vols Delta entre New York-JFK et Tel Aviv seront suspendus jusqu’au vendredi 2 août en raison du conflit en cours dans la région. Les ventes de vols pour le DL234 les 31 juillet et le 1er août, et pour le DL235 les 1er et 2 août, sont suspendues.