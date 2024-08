Emirates recrute des hôtesses de l’air et steward cet été 2024

Partages

La compagnie aérienne Emirates basée à Dubaï recrute des hôtesses de l’air et steward cet été 2024 en France. Emirates organise des journées portes ouvertes en France dans plusieurs villes comme Paris ou encore Nice, Lyon, Toulouse, Marseille ou Bordeaux. La compagnie aérienne a indiqué dans son offre :

La compagnie aérienne est à la recherche de personnes passionnées et motivées pour offrir un accueil personnalisé et une expérience inoubliable à ses passagers. La sécurité étant l’une de ses priorités, le candidat idéal gérera avec assurance les opérations à bord et veillera à la sûreté des passagers en suivant les différentes procédures. Tout le personnel de bord d’Emirates bénéficiera d’une formation de renommée internationale dispensée au centre d’entraînement de la compagnie à Dubaï”, a précisé Emirates.

Emirates recrute des hôtesses de l’air cet été 2024, s’inscrire pour participer

Pour accéder aux journées portes ouvertes les candidats sont invités à préalablement s’inscrire en ligne. Ils devront communiquer un CV en anglais ainsi qu’une photo. Il est également possible de venir aux portes ouvertes directement même si la compagnie conseille la pré-inscription.

Le recrutement se fait sur la journée. Pour les candidats qui se seront préinscrit ils connaitront les horaires pour les différents tests le jour même.

Emirates recrutes des hôtesses de l’air et steward cet été 2024 et indique les avantages de travailler chez eux, “travailler aux côtés de 140 nationalités différentes”, “bénéficier d’avantages exclusifs” et “acquérir des compétences pour la vie”.

Les dates des journées de recrutement d’Emirates (LIEN VERS LE SITE)

Nice : 6 août 2024, NH Nice, 2-4 Parvis de l’Europe, 06300 Nice

6 août 2024, NH Nice, 2-4 Parvis de l’Europe, 06300 Nice Toulouse : 8 août 2024, Plaza Hôtel Toulouse Capitole, 7 Place du Capitole, 31000 Toulouse

8 août 2024, Plaza Hôtel Toulouse Capitole, 7 Place du Capitole, 31000 Toulouse Paris : 13 août 2024, Mercure Paris Porte de Versailles Expo, 36-38 rue du Moulin, 92170 Vanves

13 août 2024, Mercure Paris Porte de Versailles Expo, 36-38 rue du Moulin, 92170 Vanves Marseille : 15 août 2024, Radisson Blu Hôtel Marseille Vieux-Port, 38-40 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille

15 août 2024, Radisson Blu Hôtel Marseille Vieux-Port, 38-40 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille Lyon : 20 août 2024, Radisson Blu Hôtel Lyon, 129 Rue Servient, 69003 Lyon

20 août 2024, Radisson Blu Hôtel Lyon, 129 Rue Servient, 69003 Lyon Bordeaux : 22 août 2024, Golden Tulip Bordeaux Euratlantique, 13 rue des Gamins, 33800 Bordeaux