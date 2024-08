Partages

French bee est une compagnie aérienne low-cost long-courrier. Elle ne dispose que de six appareils : quatre A350-900 et, objet de cet article, deux A350-1000. Les Airbus A350-1000 de FRench Bee disposent d’un nombre considérable de 480 sièges, ce qui est de loin le plus élevé parmi les opérateurs de cette variante.

Les Airbus French Bee

Le premier avion de French bee (F-HMIX) est arrivé en décembre 2021, suivi du numéro deux (F-HMIB) un an plus tard. Les deux avions ont la même configuration : 440 sièges en classe économique et 40 en classe économique premium.

La compagnie aérienne peut installer autant de sièges car elle dispose de 10 sièges par rangée au lieu des neuf habituels. Elle a une configuration cabine en 3-4-3.

Un nombre aussi élevé de sièges est essentiel pour réduire les coûts par siège/km. Un autre facteur à prendre en compte est la longueur de l’étape. Pour l’instant, French bee utilise uniquement cet avion entre Paris Orly et La Réunion dans l’océan Indien. Il couvre 9 337 km, réduisant ainsi les coûts par siège/km.

Ajoutés à la nouveauté et à l’efficacité globale de l’A350-1000, les avions de French bee ont probablement les coûts par siège/km les plus bas au monde. La compagnie aérienne affirme que cela est essentiel pour permettre des tarifs bas.

Pour que cela soit efficace cela suppose qu’elle vende systématiquement autant de ses 480 sièges que possible afin d’obtenir des coefficients d’occupation élevés.

Les Airbus A350-1000 French Bee à Newark ?

Il semble que French bee ait l’intention de faire voler ses 480 places de Paris Orly à Newark en 2025. Le planning actuel prévoit une rotation uniquement le samedi à partir du 12 avril. Elle deviendra quotidienne début mai.

French bee a assuré deux vols vers Newark en avril 2024, remplaçant temporairement ses A350-900 de 411 sièges. C’était la première fois que cette configuration était utilisée ailleurs qu’à la Réunion.

