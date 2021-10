French bee, nouvel avion en finale

La compagnie aérienne French bee va recevoir un nouvel avion d’ici la fin de l’année 2021.

French bee opère déjà des Airbus A350-900. Nous étions à bord pour le vol de livraison du premier Airbus A350-900 ( https://www.pnc-contact.com/2017/08/22/french-blue-recoit-son-a350-xwb ). La compagnie aérienne va recevoir prochainement son nouvel avion, un Airbus A350-1000, le dernier né de la gamme A350.

Le 15 octobre l’Airbus A350-1000 F-HMIX a effectué son premier vol à Toulouse. Le nouvel avion de French bee a volé presque 4 heures qui a permis d’effectuer l’ensemble des vérifications avant livraison.

La directrice Générale de French bee, Muriel Assouline, a indiqué :

Toutes les équipes de French bee sont très fières de pouvoir proposer prochainement à nos clients de voyager à bord de ce tout nouvel appareil de dernière génération, le fleuron d’Airbus. Il rejoindra d’ici quelques semaines les quatre A350-900 déjà exploités par French bee, des avions ultraperformants, plus confortables pour nos passagers et plus respectueux de l’environnement. Leurs moteurs Rolls Royce XWB97 de nouvelle génération permettent des économies importantes de carburant de l’ordre de 25% par vol, ainsi qu’une réduction significative de leur empreinte carbone.

Muriel Assouline