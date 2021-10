La compagnie aérienne Air Austral est de plus en plus confiante pour l’avenir. Les réservations augmentent signe évident que, pour Air Austral, la reprise est là.

Dans les allées du salon IFM Top Résa le directeur commercial de la compagnie aérienne Air Austral n’y va pas par quatre chemins :

La hausse des réservations est telle que la compagnie va mettre en place un programme des vols identique a celui d’avant la crise du coronavirus.

Le rapprochement avec Corsair n’a toujours pas de forme bien définie et nul ne peut savoir ce qui en sortira. Une seule compagnie aérienne ou une joint-venture entre les deux pavillons ? En tout cas pour Gilles Talec le projet ressemblera à cela :

Le projet est de monter une coopération commerciale complète sur l’axe France-Océan indien, et je dis bien France et non Paris uniquement. Cela prendra la forme d’une joint-venture avec partage de recette. Le but étant d’être plus fort, ensemble.

Gilles Talec