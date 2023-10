Partages

Wizzair a transporté un cinquième de passagers de plus qu’au même mois de l’année dernière. En parallèle elle continue de réduire ses émissions et de se concentrer sur le carburant d’aviation durable. Dans le même temps Wizzair poursuit son développement.

La compagnie aérienne européenne à bas prix Wizzair a révélé un nombre important de passagers pour le mois de septembre. Le rapport intervient alors que la compagnie aérienne continue de réduire ses émissions et d’introduire de nouvelles améliorations pour les passagers.

Wizzair, augmentation du taux de remplissage

Le nombre de passagers a augmenté de plus d’un cinquième par rapport à l’année dernière. En septembre 2023, Wizzair a transporté 5 538 773 passagers sur son réseau. Cela représente une augmentation de 21,1 % par rapport aux chiffres de 2022, lorsque la compagnie aérienne a transporté un peu plus de quatre millions et demi de personnes.

Les avions Wizzair volent pratiquement à plein, avec un coefficient de remplissage mensuel moyen de 92,4 %. Ce chiffre est en hausse par rapport à un peu plus de 87 % l’année dernière et bien au-dessus des 84,6 % en moyenne au cours des douze mois précédents.

Les chiffres d’une année sur l’autre s’améliorent également. Au cours des 12 mois précédant fin septembre, la compagnie aérienne a vendu plus de 57,5 ​​millions de sièges, soit une hausse significative par rapport aux 41 millions de l’année précédente.

Wizzair, le développement continue

Wizzair a été plutôt occupé ce mois-ci, en introduisant de nouveaux itinéraires pour dopper son développement, des vidéos d’embarquement. Suite à l’annonce de vols de Londres vers le nouvel aéroport Sphinx du Caire, la compagnie aérienne a introduit une nouvelle route vers le nord de la Grèce. La nouvelle liaison de Bucarest à Thessalonique devrait démarrer à la fin de ce mois avec un service bihebdomadaire le lundi et le vendredi.

Wizzair a présenté une nouvelle vidéo éducative pour les passagers. La vidéo fait partie de l’initiative Active Boarding du transporteur visant à améliorer l’expérience client et à réduire le temps d’embarquement en aidant le personnel de Wizzair à fournir des instructions aux passagers à l’embarquement, en vol et au débarquement. La vidéo sera diffusée sur plusieurs écrans de l’aéroport pour atteindre le plus grand nombre de passagers possible.

Soutenir la durabilité et la production SAF

La compagnie aérienne a également lancé son programme WIZZ Sustainability Ambassadors au début du mois. Le groupe soutiendra des projets locaux de développement durable, du recyclage aux initiatives caritatives dans les bases de la compagnie aérienne. Des ambassadeurs seront également présents dans ses bureaux pour promouvoir des habitudes respectueuses de l’environnement et partager des idées en matière de développement durable avec leurs collègues.

Wizzair apporte également son plein soutien aux initiatives européennes en matière de carburant d’aviation durable. Selon le plan RefuelEU, toutes les compagnies aériennes au départ de l’UE utiliseront au moins 70 % de SAF dans leurs opérations d’ici 2025. Yvonne Moynihan, responsable corporate et ESG chez Wizzair, a souligné les précédentes réalisations SAF de la compagnie aérienne et a exprimé son soutien à l’industrie :

En tant que première compagnie aérienne européenne en termes de réduction de l’intensité des émissions, Wizzair soutient la proposition de règlement ReFuelEU Aviation depuis sa création. L’Union européenne est l’organisme qui fixe les normes en matière de politique climatique mondiale et la législation européenne ReFuel établit des parts minimales de SAF à mélanger avec le carburant d’aviation conventionnel, qui sont contraignantes. L’adoption de ces mandats augmentera l’offre de SAF, ce qui est essentiel pour améliorer la disponibilité et le coût du SAF. Wizzair a commencé à se préparer aux prochaines exigences de l’UE en s’associant avec les producteurs de SAF et en réalisant nos premiers investissements en actions dans la recherche et le SAF. Nous considérons la collaboration de l’industrie sur le développement de carburants alternatifs comme l’un des moyens les plus efficaces de relever le défi climatique actuel et nous restons déterminés à réduire empreinte carbone de 25 % d’ici 2030. Il est essentiel que les gouvernements nationaux envisagent désormais des incitations pour permettre la montée en puissance de la production. Yvonne Moynihan

Wizzair se distingue de ses concurrents par ses émissions minimales de CO2 par passager-kilomètre. Les émissions de CO2 de septembre n’étaient que de 51,0 grammes par passager/km, en baisse de 7,1 % par rapport au même mois de l’année dernière.