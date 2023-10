Volotea, un été record

Partages

Volotea a célébré un été record dans son histoire. La compagnie aérienne a augmenté le nombre de vols et le coefficient de remplissage par rapport aux étés 2022 et 2019.

La plus forte croissance de la compagnie aérienne a été enregistrée sur le marché intérieur. Volotea a dépassé le taux d’occupation moyen des cinq derniers étés.

La compagnie aérienne espagnole a proposé plus d’un million de sièges sur 115 liaisons intérieures au cours de l’été 2023, soit 27 % de plus que ceux proposés en 2022 et 76 % en 2019. Entre juin et août, Volotea a opéré 62 000 vols en Espagne, dépassant les opérations de la même période en 2022 de 23%. Le coefficient de remplissage atteint 96% contre une moyenne de 94% pour les cinq derniers étés.

Concernant le marché international, Volotea proposait 400 liaisons. Au total, elle a opéré 26 600 vols entre juin et août, transportant 4 millions de passagers, soit 34% de plus que sur la même période de 2019. Le taux d’occupation des vols intra-européens a atteint 94%, dépassant d’un point la moyenne des cinq derniers étés.

De plus, 99,6% des vols opérés par la compagnie aérienne entre les mois de juin et août ont respecté le programme de vols (taux d’achèvement) et le taux d’annulation a été très faible. En termes de ponctualité, la compagnie aérienne est restée solide en août, le mois le plus complexe pour les opérations, avec 73 % de ses vols arrivés à l’heure.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea, a déclaré :

Nous sommes très satisfaits de notre activité au cours de la saison estivale 2023. Notre offre historique de trajets et de sièges a été très bien accueillie par nos clients. La ponctualité élevée et le taux d’exécution élevé de Volotea, parmi les plus élevés d’Europe, démontrent la qualité du service que nous proposons et notre engagement envers nos passagers. Ces bons résultats consolident notre stratégie commerciale et nous encouragent à poursuivre notre croissance en 2024, en augmentant toujours les connexions entre les villes petites et moyennes. Carlos Muñoz

Volotea, statistiques annuelles et été record

Depuis le début de l’année, Volotea a transporté plus de 1,7 million de passagers, soit trois points de plus qu’en 2022 et 84% par rapport à 2019, sur plus de 11 000 vols, soit 28% de plus qu’en 2022 (54% par rapport à 2019). En plus de ces données, Volotea a jusqu’à présent augmenté le nombre de sièges de 22 % en 2023 par rapport à l’année précédente, atteignant près de 2 millions de sièges (82 % par rapport à 2019).

Volotea prévoit une croissance record et une rentabilité élevée en 2023. Jusqu’en septembre, l’entreprise estime un chiffre d’affaires compris entre 545 et 555 millions d’euros, soit 25 % de plus qu’à la même période de l’année précédente et atteignant 100 millions d’euros d’EBITDA. A fin septembre, la compagnie prévoit d’atteindre les 10 millions de passagers transportés en douze mois, soit 32% de plus que sur la même période de 2019. D’ici fin 2023, la compagnie aura dépassé les 55 millions de passagers transportés depuis son premier vol en avril 2012. En Espagne, la compagnie aérienne emploie 500 personnes directement et génère 400 emplois indirects.