BAA Training et Transavia ouvre un centre de formation à Orly…

BAA Training a ouvert un nouveau centre de formation de pilotes ultramoderne près de Paris-Orly. Il est principalement inspiré par sa collaboration avec Transavia France.

Dans son 2022 Pilot and Technician Outlook, Boeing estime que 602 000 nouveaux pilotes seront nécessaires d’ici 2041. Le rapport de Boeing souligne que 122 000, soit 20 %, seront nécessaires en Europe,. De plus il faudra 207 000 nouveaux membres d’équipage de cabine et 120 000 techniciens de maintenance.

En plus de trouver ces 449 000 personnes, se pose la question de leur formation et de la disponibilité des installations.

Un large réseau d’installations et d’équipements

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’annonce faite la semaine dernière par BAA Training concernant son nouveau centre de formation de pilotes en partenariat avec Transavia près de l’aéroport de Paris – Orly est une bonne nouvelle. Le 27 septembre, BAA Training a inauguré son nouveau centre de formation de pilotes. Selon elle, il estt “principalement inspiré par la collaboration avec Transavia France ” et nécessitait un investissement de 30 millions d’euros.

BAA Training possède des installations de formation existantes en Lituanie, en Espagne et au Vietnam. De plus elle se développe activement avec des sites mondiaux envisagés pour une expansion future. Parlant de l’ouverture, Marijus Ravoitis, PDG de BAA Training, a déclaré :

Aujourd’hui marque une étape importante dans le parcours de BAA Training alors que nous sommes fiers d’ouvrir notre nouveau et quatrième centre de formation sur simulateur. Au milieu de l’industrie aéronautique confrontée aux défis d’une pénurie de pilotes, le moment ne pourrait pas être mieux choisi pour nous d’établir cette installation. Restons confiants dans notre engagement à répondre et dépasser les besoins de l’industrie, façonnant ainsi l’avenir de l’aviation. Marijus Ravoitis

Le centre de Paris – Orly, qui propose des services de location de simulateurs avec et sans services, devrait former au moins 2 000 pilotes par an pour Transavia et d’autres compagnies aériennes. Il dispose actuellement de trois simulateurs de vol. A savoir deux 737NG et un 747-400, avec un simulateur Airbus A320neo prêt à être utilisé début novembre. Deux autres simulateurs de vol seront ajoutés ultérieurement.

Outre les simulateurs, le centre BAA dispose également de simulateurs de portes A320/321 et 737, de toboggan d’évacuation d’urgence du personnel de cabine A321/321, d’un toboggan A320/737, d’une salle feu – fumée et d’un dispositif d’entraînement au vol (FTD) 737. Les autres équipements qui seront installés d’ici la fin de cette année comprennent un A320 FTD niveau 1 et un 737 NG FTD niveau 2.

Transavia France est une source d’inspiration

BAA Training a déclaré que Transavia France était l’inspiration pour le nouveau centre. Le PDG de la compagnie aérienne, Olivier Mazzucchelli, a noté que les deux sociétés partagent le même ADN :

la sécurité avant tout et des opérations efficaces avec un état d’esprit en pleine croissance, entrepreneurial et agile. BAA Training a démontré sa compréhension de nos besoins dès le premier jour pour soutenir notre plan de formation croissant et ambitieux sur le B737NG et dès le troisième trimestre 2023 sur l’A320neo. Olivier Mazzucchelli

Avec son siège social en Lituanie, BAA Training est l’un des rares organismes de formation agréés par l’EASA en Europe à proposer à la fois des formations Ab Initio et des qualifications de type. Elle dispose d’une gamme de simulateurs de vol et d’appareils de formation au vol pour Airbus A320, Boeing 737 MAX , 737NG, 737 CL et 747-400. BAA Trainig a accès à un réseau de partenaires de plus de 69 simulateurs de vol répartis sur 29 sites dans le monde et propose plus de 45 programmes de formation.

Elle est membre de la famille Avia Solutions Group, le plus grand fournisseur mondial d’ACMI (avions, équipage, maintenance et assurance) avec une flotte de 192 avions. Le groupe Avia comprend également des opérations de maintenance, de réparation et de révision, de formation des pilotes et des équipages, de l’assistance au sol et des services associés dans plus de 68 pays.

