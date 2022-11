Wizzair et forte croissance

Partages

Wizzair fait partie des compagnies aériennes européennes à la croissance la plus rapide en 2022. Elle a également été récemment nommée Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year. Wizzair a également reçu le prix Europe, Middle East and Africa Environmental Airline pour son implication dans la transition écologique.

En 2021, CAPA a lancé son premier rapport d’analyse comparative pour les compagnies aériennes et les aéroports afin d’évaluer leurs émissions de carbone. Les récompenses ont été étudiées de manière indépendante par les analystes de CAPA et d’Envest Global.

Wizzair est l’une des compagnies aériennes avec la plus forte croissance. C’est aussi une des plus sobres d’Europe avec les émissions de dioxyde de carbone les plus faibles par passager-kilomètre. La compagnie aérienne s’engage à réduire encore ses émissions de dioxyde de carbone de 25 % d’ici 2030. Elle va renouveler sa flotte, ajouter de nouveaux Airbus A321neo. Elle va devenir la compagnie aérienne avec l’une des flottes les plus jeunes et les plus efficaces au monde.

Comme indiqué sur le site Web de Wizzair, la compagnie aérienne hongroise est le plus grand exploitant d’Airbus A321neo en Europe. Elle dispose de 153 appareils de la famille Airbus A320, dont l’Airbus A320-200, l’Airbus A321ceo et l’Airbus A321neo. Wizzair prévoit d’atteindre plus de 500 avions dans sa flotte d’ici 2030. Elle va s’appuyer sur la dernière génération d’avions Airbus, ce qui aidera la compagnie aérienne à atteindre les objectifs environnementaux fixés par la communauté internationale.

Wizzair ferme ses bases à Palerme et Chisinau

La compagnie aérienne hongroise a décidé de suspendre temporairement ses opérations à Chisinau à compter du 1er décembre 2022. Cela fait suite aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité de l’espace aérien du pays.

Le 10 octobre, le ministre moldave de la Défense a annoncé que trois missiles de croisière russes à destination de l’Ukraine avaient traversé l’espace aérien moldave. Cela a mis en danger les infrastructures du pays et, en particulier, les avions civils volant dans son espace aérien.

Wizzair a donc modifié son horaire d’hiver 2022-2023 vers Chisinau afin de minimiser les interruptions de service globales en Moldavie. Cependant, dès qu’il y aura à nouveau de la stabilité, la compagnie aérienne hongroise a annoncé qu’elle rouvrirait la base. Jusqu’au 30 novembre, Wizzair continuera d’opérer des vols de Chisinau vers l’Autriche, la Belgique, Chypre, la Tchéquie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Wizzair ferme aussi en Italie

Depuis le 3 novembre 2022, une autre base Wizzair a été fermée à Palerme, dans le sud de l’Italie, relocalisant les deux Airbus A321neo à l’aéroport et aux bases de Rome Fiumicino et Milan Malpensa. Avec cette expansion, Wizzair a annoncé qu’elle offrirait à ses clients « 65 liaisons au départ de Rome Fiumicino et 43 au départ de Milan Malpensa, devenant ainsi la troisième plus grande compagnie aérienne d’Italie ». En conséquence, la base de Rome Fiumicino passera à 7 avions tandis que la base de Milan atteindra six avions.

L’attribution des deux avions permettra à la compagnie aérienne d’augmenter le trafic depuis la capitale, en ouvrant sept nouvelles routes vers Barcelone, Göteborg, Málaga, Paris, Séville et Valence. Wizzair augmentera les fréquences entre l’aéroport de Rome Fiumicino et les villes d’Eindhoven, Hurghada, Paris, Erevan et Tel-Aviv.

L’avion supplémentaire à Milan permettra d’ajouter cinq nouvelles routes vers Cardiff, Jeddah, Erevan, Marsa Alam et Riyad. Wizzair augmentera la fréquence des liaisons vers les villes de Tel-Aviv, Catane et Athènes.

La compagnie lowcost continuera au départ de Palerme de desservir les liaisons quotidiennes vers Milan Malpensa et Venise. Les liaisons entre l’aéroport de Palerme et les aéroports de Turin et de Bologne seront supprimés.

Wizzair poursuit sa croissance et se positionne comme une compagnie aérienne écoresponsable…

