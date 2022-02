Partages

Le 4 février, les ambassades de France et des Pays-Bas au Pérou ont publié une déclaration adressée au ministère péruvien des Affaires étrangères. Ils ont manifesté leur inquiétude quant à la continuité des opérations aériennes entre le Pérou et l’Europe. Air France – KLM pourraient stopper les vols vers le Pérou.

Ce message a été émis après que la raffinerie La Pampilla a cessé ses activités le 1er février. Cela s’est produit sur ordre exprès du gouvernement péruvien.

Le gouvernement péruvien a déclaré que l’interruption des activités de la raffinerie La Pampilla était nécessaire. L’entreprise n’a pas de plans appropriés pour faire face à une éventualité comme celle qui s’est produite le 15 janvier.

La Pampilla est la plus grande raffinerie du Pérou en volume de pétrole raffiné chaque jour. Elle traite environ 120 000 barils par jour et fournissant 40 % du marché péruvien du carburant.

En ce qui concerne l’approvisionnement en carburant des avions de l’aéroport international Jorge Chávez, La Pampilla leur fournit 75 % du carburant.

C’est pourquoi les ambassades de France et des Pays-Bas au Pérou ont manifesté leur intérêt et leur souci de garantir les opérations entre le Pérou et l’Europe.

Cependant, la principale préoccupation des ambassades est l’approvisionnement en carburant des avions d’ Air France/KLM au Pérou. Repsol fournit 70 % du carburant que les deux compagnies utilisent pour leurs opérations dans le pays.

Pénurie de carburant

Selon ce qui a été exprimé par les ambassades à la date de publication du communiqué, il n’y avait de carburant que pour 15 jours pour alimenter les onze opérations hebdomadaires que les compagnies aériennes Air France et KLM ont au Pérou. Air France – KLM pourraient stopper les vols vers le Pérou pour une durée indéterminée.

Les ambassades ont demandé au ministère péruvien des Affaires étrangères d’accorder une attention particulière et urgente à cette question. Il faut garantir l’approvisionnement en carburant pour assurer la continuité des opérations aériennes.

Néanmoins, le Pérou se trouve dans une situation très complexe. Il ne peut garantir l’approvisionnement en carburant des avions opérant dans le pays.

En conséquence, le gouvernement péruvien négocie avec des entreprises équatoriennes et colombiennes pour un éventuel approvisionnement en carburant du pays.

Le gouvernement péruvien surveille quotidiennement ses stocks de carburant et évalue d’autres scénarios d’approvisionnement possibles.

L’aéroport international Jorge Chávez a plus de 250 opérations quotidiennes, entre vols nationaux et internationaux.

Les pénuries de carburant représenteraient une menace majeure pour la connectivité du pays et pour son économie.

Une éventuelle pénurie de carburant générerait une nouvelle crise pour le secteur aéronautique péruvien qui tente actuellement de se remettre de la crise provoquée par le COVID-19.