Corsair, nouvelle communication

Poétique, unique, originale, Corsair dévoile sa nouvelle campagne de communication signée par l’agence Australie.GAD qui met en scène des « petits voyageurs » au coeur de six univers très créatifs. L’objectif est de promouvoir avec un ton amusant et dans un univers original, la plateforme de marque de la compagnie aérienne, « voyager en bonne compagnie ». Avec cette nouvelle signature, Corsair affiche son ambition de devenir la compagnie la plus recommandée sur ses destinations. Cette campagne est diffusée sur plusieurs supports : affichage, presse, digital.

A partir du 9 février, les Français vont voir débarquer des « petits voyageurs » dans leur vie avec la nouvelle campagne de communication de la compagnie aérienne Corsair : sur l’épaule d’une hôtesse de l’air, sur un macaron admirant les étoiles à travers le hublot, prenant en photo les nouveaux avions A330neo de Corsair, etc. Ces voyageurs miniatures évoluent dans des décors élégants et poétiques rappelant les fondamentaux de l’aérien (l’étiquette bagage, la cabine, etc.) et témoignent d’une attention ou d’un trait particulier de la compagnie, autour de six thèmes :

une nouvelle flotte d’avion A330neo plus respectueuse de l’environnement.

l’attention permanente des équipages Corsair afin que les voyageurs passent un agréable moment en vol.

l’accès au wifi tout au long du vol à bord des A330neo.

une offre de divertissement qui s’enrichit tous les deux mois avec déjà plus de 110 films et séries, albums musicaux, playlists, radios, jeux, séries, programmes enfants…

Et en business :

la qualité du menu gastronomique imaginé par des chefs.

le confort des nouveaux avions qui permet de dormir comme sur un nuage.

Ces jeux d’échelle, entre réel et imaginaire, sont mis en scène par le photographe Vincent Bousse-rez, maître dans l’art de jouer avec les perspectives et les pertes de dimensions.

Cette nouvelle campagne est aussi accompagnée de la nouvelle signature « Voyagez en bonne compagnie » qui a sonné comme une évidence pour toutes les équipes Corsair car elle reflète l’attention portée par les employés pour répondre aux besoins et envies des passagers, en vol ou au sol. Depuis 40 ans, la compagnie se réinvente régulièrement et a pour objectif d’être la plus recommandée en proposant une belle expérience de voyage.

Corsair, une campagne de communication déployée dans toute la France et en Côte d’Ivoire

Du 9 au 21 février 2022, cette campagne sera déployée en Ile-de-France, à Nantes, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Côte d’Ivoire. Les petits voyageurs de Corsair seront aperçus sur de l’affichage en ville, dans les aéroports, dans des médias print et sur le web. Ils feront aussi « un voyage » digital.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair :

Le choix de partis pris originaux et inédits dans le secteur aérien traduit notre volonté de nous différencier des autres acteurs et confirmer la position de Corsair dans le paysage aérien français, compagnie présente depuis plus de 40 ans mais dont l’offre se renouvelle sans cesse pour ses clients.

Nous avons également accordé une grande importance à la dimension poétique des visuels, en réponse au besoin de sérénité dans cette période de crise sanitaire.

Enfin, la nouvelle campagne repose sur des promesses très engageantes pour toutes les équipes de Corsair, et plus particulièrement les équipages qui sont aux avant-postes pour prendre soin de nos clients et devancer leurs attentes. » Pascal de Izaguirre

