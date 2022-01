Air France, feu moteur

Partages

Vendredi soir le vol Air France qui devait relier Paris à Perpignan a subi un feu moteur. Cela a eu lieu peu après le décollage.

Peu après le décollage de l’aéroport de Paris Orly à 20h45, l’appareil de la compagnie aérienne Air France a eu un feu moteur sur le réacteur n°2. Pour votre culture aéronautique on donne les numéros des moteurs de gauche a droite assis en place pilote. Le moteur numéro deux dans ce cas correspond au moteur droit.

Selon un témoin ce sont des flammes d’environ 2.50 mètres qui sortait du moteur. Cela est arrivé après des déflagrations successives.

Les pilotes ont déclaré une urgence et ont entamé un retour vers Paris – Orly. L’appareil s’est posé 30 minutes plus tard sans incident. Les passagers ont été pris en charge par la compagnie aérienne.

Les équipages Air France, et les autres également, sont formés régulièrement à ces éventualités. Lors des séances de simulateur ils « déroulent » l’ensemble des procédures lié au feu moteur et autres incidents pouvant survenir en vol. Si ce feu moteur sur un avion Air France peut être très stressant pour les passagers c’est un évènement sans grande importance en termes de sécurité. Les pilotes sont entrainés et même surentrainés à ce type d’évènement.

Les passagers ont dormi a l’hôtel et ont été acheminé le lendemain matin.

Infos techniques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage_(a%C3%A9rodynamique)