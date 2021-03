Vers la fermeture des bases province ?

Partages

La fermeture des bases province de la compagnie Air France plane au-dessus des salariés qui y sont basés.

Si rien n’a été officialisé pour le moment cela semble être une option plus que réaliste a moyen terme. Oltion Carkaxhija, directeur général adjoint de la transformation du groupe Air France-KLM, aurait confirmé que la fermeture des bases province pourrait avoir lieu dans un peu moins d’un an. Cette annonce a eu lieu lors d’une visioconférence dont, pour le moment, nous n’avons eu la transcription.

Un collectif de salariés a déposé une alerte pour « danger grave et imminent ». SOS bases province Air France s’inquiète donc de la fermeture des trois bases province Air France. Marseille, Nice et Toulouse pourraient fermer au profit de la filiale lowcost du groupe Transavia. A Toulon et Montpellier cette dernière a déja repris les vols Air France. La même chose pourrait bien arriver sur les bases province Air France du sud-est.

Aucun licenciement en vue pour les salariés concerné. Cependant un retour à Roissy guette les hôtesses de l’air, stewards et pilotes actuellement basés en province. Air France tente de se restructurer afin de passer la crise actuelle et les employés des bases province pourraient bien devoir sacrifier leur cadre de vie sur l’hôtel de la santé financière du groupe, bon courage à eux…