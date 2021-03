Norse Atlantic Airways, nouvelle compagnie et recrutement PNC

Partages

Quelques semaines à peine après que la compagnie aérienne à bas prix norvégienne basée à Oslo a annoncé qu’elle abandonnerait définitivement son opération transatlantique long-courrier, une nouvelle compagnie aérienne nordique est en préparation. Elle prévoit de réussir là où Norwegian a échoué, faire du low-cost long-courrier rentable. Son nom : Norse Atlantic Airways…

Portant actuellement le nom de Norse Atlantic Airways, la nouvelle compagnie aérienne prévoit de se lancer d’ici décembre 2021. Au départ elle reliera des destinations comme Miami, Los Angeles et New York avec Londres, Paris et Oslo.

L’entreprise sera un territoire familier pour les principaux acteurs derrière l’entreprise. Bjørn Kjos, le fondateur de Norwegian. Avec son partenaire commercial Bjørn Kise ils sont les principaux actionnaires de la compagnie aérienne. Kjos a démissionné de la barre de Norwegian quelques mois à peine avant que la pandémie de coronavirus ne décime l’industrie aéronautique.

Cependant, la force motrice de Norse Atlantic Airways semble être Bjørn Tore Larsen. Il est le fondateur de la société d’externalisation du personnel aéronautique OSM Aviation et détient 53% du nouveau transporteur. OSM Aviation a été fondée dans un premier temps pour fournir du personnel à Norwegian. Mais elle a perdu son client le plus ancien et le plus important lorsque Norwegian a décidé de faire venir tous ses employés en interne.

Norse Atlantic Airways a l’attaque d’un marché vacant

Norse Atlantic Airways comblera probablement ce vide, en utilisant OSM Aviation pour fournir du personnel. Ce dernier volera sur des Boeing 787 Dreamliner d’occasion qui faisaient autrefois partie de la flotte long-courrier de Norwegian. OSM Aviation accepte déjà les candidatures de personnel de cabine pour rejoindre le nouveau transporteur.

Bjørn Tore Larsen a déclaré :

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une « entreprise risquée », tout comme le transport maritime. Le timing est extrêmement important et nous pensons qu’il n’a jamais été aussi bon. C’est la seule opportunité d’entrer et de prendre une position sur le marché et d’obtenir des vols beaucoup moins chers qu’autrement. Cela rend l’économie différente et nous pourrons nous établir à faible coût lorsque les gens des deux côtés de l’Atlantique seront vaccinés et recommenceront à voyager. Bjørn Tore Larsen

Larsen pense pouvoir conquérir des parts de marché en proposant des billets à moitié prix que ses concurrents. Les principaux : American Airlines, Air France et British Airways. Les voyages d’agrément devraient se redresser à mesure que le monde sortira de la pandémie. Un segment de marché parfaitement adapté aux compagnies aériennes à bas prix.

Si la compagnie aérienne réussit sur le marché transatlantique hyper compétitif, Norse envisage également de s’étendre vers les destinations asiatiques selon un communiqué de presse.

