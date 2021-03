Ryanair fera fort en Espagne cet été

Partages

Ryanair a lancé son plus gros programme de vol en Espagne. Les consommateurs espagnols auront plus de choix que jamais lors de la réservation de leur séjour ou de leurs voyages d’affaires cet été. Avec 70 itinéraires (+ 40% par rapport à l’été dernier) et jusqu’à 800 vols hebdomadaires dans 21 aéroports au choix. Cela comprend neuf routes nouvellement annoncées et 16 vols supplémentaires chaque semaine sur les routes existantes. Cela à partir du 1er juillet.

Alors que les programmes de vaccination s’accélèrent dans les mois à venir, le trafic intérieur espagnol devrait être le premier à monter en flèche cet été. Ryanair est ravi de participer à la reprise de l’industrie du tourisme en Espagne. Les clients de Ryanair peuvent désormais réserver leurs vols d’été aux tarifs les plus bas. Ils ont aussi la possibilité de profiter de l’offre « frais de changement zéro » de Ryanair si les conditions devaient changer.

Le plus gros programme national espagnol de Ryanair :

70 trajets disponibles à la réservation jusqu’en mars 2022

20 nouvelles routes dont neuf nouvelles routes annoncées aujourd’hui

Jusqu’à 800 vols par semaine

Connexions entre 21 aéroports à travers l’Espagne

Des vols et des prix bas

Le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness, a déclaré :

En tant que première compagnie aérienne espagnole, nous sommes ravis d’offrir encore plus de choix à nos clients espagnols cet été, avec neuf autres liaisons intérieures lancées aujourd’hui. Nous sommes ravis de continuer à générer de la croissance dans les régions et à promouvoir la connectivité entre le continent espagnol et les îles Canaries et Baléares, malgré les défis de la pandémie Covid-19. Jason McGuinness

Il a ajouté :

Les programmes de vaccination devraient s’accélérer dans les mois à venir, et avec une demande intérieure et internationale refoulée susceptible d’augmenter cet été, nous sommes convaincus que les nouvelles routes vers les destinations de vacances les plus populaires d’Espagne susciteront un vif intérêt de la part de nos clients espagnols. Jason McGuinness

De plus, toujours selon Jason McGuinness :

Conscient des restrictions régulières de Covid, Ryanair autorise désormais jusqu’à deux changements de date de vol gratuits sur toutes les réservations si les plans changent. Les clients peuvent désormais réserver des vols pour une pause bien méritée en sachant que s’ils doivent reporter ou modifier leurs dates de voyage, ils peuvent le faire avec des « frais de changement zéro » jusqu’à la fin octobre 2021. Pour fêter ça, nous lançons une vente de sièges avec des tarifs disponibles à partir de 19,99 € seulement pour les voyages jusqu’à fin octobre 2021, qui doivent être réservés avant le samedi 13 mars à minuit uniquement sur le site Ryanair.com. » Jason McGuinness