Ryanair exige plus de vaccins

Ryanair veut des vaccins et a demandé à l’Union européenne « d’accélérer le rythme lent » de sa vaccination. Le début de la campagne est un bégaiement et est fortement controversé. L’Union Européenne s’est engagée à vacciner 70% des adultes éligibles d’ici la fin de l’été. Elle n’a actuellement vacciné qu’environ 2,74% au 30 janvier selon les données compilées par Our World in Data.

Ryanair souhaite que l’Union européenne imite le succès du Royaume-Uni. Ce pays a jusqu’à présent a vacciné près de 14% de sa population. Ryanair est certaine que les vaccins sont la clé de la réouverture des voyages.

Dès que cela se produira, Ryanair a déclaré qu’elle s’attend à une reprise « rapide » pendant les mois d’été. Elle se prépare a reprendre les marchés abandonnés par les compagnies aériennes qui n’existeront plus en raison du COVID-19.

Nous prévoyons que la capacité intra-européenne sera considérablement réduite au cours des prochaines années, ce qui créera des opportunités de croissance pour afin de profiter des incitations à la croissance de la reprise. Nous allons prendre livraison de 210 nouveaux Boeing 737. Ryanair

Ryanair prévoyait une perte annuelle record de 950 millions d’euros, le nombre de passagers ayant chuté de 78%. Des verrouillages renouvelés et des restrictions de voyage de plus en plus strictes continuent de « faire des ravages dans l’industrie », a déclaré la compagnie aérienne.

Ryanair s’attend à ce que les derniers verrouillages et les exigences de test Covid réduisent considérablement les vols et le trafic jusqu’à Pâques. Ryanair

L’exercice financier à fin mars 2021 sera l’année la plus difficile des 35 ans d’histoire de Ryanair.