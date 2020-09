Air France à Orly

Partages

La compagnie aérienne Air France est de retour à Orly pour des vols à destination des Antilles et de la Guyane ainsi que vers l’Ile de la Réunion.

Depuis hier, dimanche 30 aout 2020, Air France a repris des liaisons entre l’aéroport sud francilien d’Orly et les Antilles, la Réunion et la Guyane. Dorénavant ce sera un vol par jour au départ d’Orly vers la Guyane, Fort de France, Pointe à Pitre, et la Réunion. Les vols seront effectués en Boeing 777.

Air France a déjà annoncé un renforcement important des fréquences vers ses destinations a partir de la fin de l’année 2020 avec plus de 20 rotations hebdomadaire pour Fort de France et Pointe à Pitre.

Air France augmente depuis plusieurs semaines le nombre de vols effectués à partir de l’aéroport d’Orly. La Navette a repris et monte doucement en puissance et le retour des long-courriers va accélérer la reprise.

Même si l’épidémie du covid-19 n’est pas finie le trafic aérien redémarre en France.