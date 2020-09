Un Boeing 737 Ryanair escorté par des chasseurs

Partages

Un avion Boeing 737 de la compagnie aérienne Ryanair a été escorté par des avions de chasse britannique, il transportait des terroristes.

C’est à bord d’un Boeing 737 de Ryanair en provenance de Vienne que se trouvaient deux hommes recherchés pour terrorisme. Un originaire du Koweït et l’autre d’Italie et respectivement âgés de 34 ans et 48 ans se trouvait sur le vol Vienne – Londres et ont été arrêté par la police anti-terrorisme à leur arrivée sur le sol britannique.

Selon Ryanair, les membres d’équipage (PNC et pilotes) avaient été prévenus d’une menace potentielle pour la sécurité à bord. La compagnie aérienne a précisé :

Conformément aux procédures, le commandant de bord a prévenu les autorités britanniques et a continué jusqu’à Londres Stansted, où l’appareil a atterri normalement. Ryanair

La Royal Air Force a fait décoller deux Typhoon pour escorter le Boeing 737 jusqu’à Londres ou les deux passagers ont été remis aux forces de l’ordre.