Partages

Une enquête récente publiée par France Info met en lumière le harcèlement sexuel et les agressions subies par les personnels navigants commerciaux (PNC) d’Air France, révélant une réalité troublante au sein de la compagnie aérienne.

Selon cette enquête, de nombreuses hôtesses, stewards, et pilotes d’Air France ont décidé de briser la loi du silence face à des comportements devenus, pour certains, ordinaires. Des témoignages rapportent des incidents allant du toucher non consenti aux insultes, en passant par des agressions sexuelles plus graves.

Publicités

Harcèlement chez Air France, les témoignages

Les employés interrogés décrivent des situations où ils ont été touchés, tripotés ou insultés. Ces actes, souvent banalisés, se produisent dans le cadre professionnel et parfois sous les yeux de collègues ou de passagers. Des hôtesses et stewards soulignent l’absence de réactions adéquates de la direction face à leurs plaintes, ce qui a conduit à une culture de l’omerta au sein de la compagnie.

Juliette, une hôtesse de l’air, a partagé que malgré l’existence d’une charte anti-harcèlement qui stipule que tout signalement doit être traité en huit semaines maximum, elle n’a eu aucune nouvelle pendant plus de six mois après avoir signalé un incident. Elle a également noté que son témoignage n’a pas été consigné par écrit comme le prévoit la charte, ce qui a empêché l’ouverture d’une enquête interne. Cette situation l’a menée à une dépression, transformant son rêve de devenir hôtesse chez Air France en cauchemar.

Lucie, commandant de bord, a livré son propre témoignage, indiquant que de tels comportements ne sont pas limités aux hôtesses de l’air mais touchent également les femmes pilotes.

Réactions Syndicales

Bruno Merabtene, délégué du syndicat SNPNC, a critiqué la gestion des enquêtes internes sur ces agissements, soulignant que les sanctions, lorsqu’elles existent, manquent de transparence. Il appelle à une indépendance réelle de la cellule anti-harcèlement, actuellement sous la tutelle directe de la direction d’Air France. Coline Brou, également déléguée au SNPNC, insiste sur la nécessité de former l’ensemble du personnel, non seulement les managers, pour prévenir et réagir aux situations de harcèlement.

Harcèlement chez Air France, le point de vue de la compagnie

Air France, de son côté, affirme prendre au sérieux ces allégations. La compagnie indique avoir mis en place des mesures pour encourager la dénonciation de tels actes et pour former ses employés. Cependant, les critiques soulignent que les actions concrètes semblent insuffisantes ou mal appliquées.

Les conséquences sur la sécurité et le bien-être

Ces révélations soulèvent des questions sur la sécurité des vols et le bien-être des employés. Les témoignages suggèrent que le harcèlement peut non seulement dégrader la qualité de vie professionnelle mais aussi potentiellement mettre en péril la sécurité, surtout dans un environnement où la concentration et le travail d’équipe sont cruciaux.

L’enquête de France Info révèle une urgence pour Air France de revoir ses politiques et de renforcer ses actions contre le harcèlement. Les réactions des employés et des syndicats indiquent une demande claire pour une culture d’entreprise plus protectrice et respectueuse. La question est maintenant de savoir comment Air France répondra à ces défis, non seulement pour restaurer la confiance de ses employés mais aussi pour assurer un environnement de travail sécurisé et digne.