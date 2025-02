Travailler à Dublin pour Ryanair en 2025 : quels avantages ?

Partages

Entre perspectives de carrière et cadre de vie attrayant, travailler à Dublin en 2025 a de quoi séduire de nombreux candidats. Choisir Ryanair à Dublin permet en outre d’évoluer au sein de l’une des plus grandes compagnies aériennes low cost du monde, tout en profitant d’un environnement multiculturel.

Mais que penser concrètement de cette situation ? Explorons ensemble les bénéfices d’un emploi chez Ryanair à Dublin, sans oublier la principale contrainte à anticiper !

Publicités

Un bon tremplin pour sa carrière

En 2025, travailler pour Ryanair à Dublin reste une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent évoluer dans le secteur aérien. En effet, en tant que leader du transport low cost en Europe, la compagnie est une porte d’entrée idéale pour acquérir une première expérience en tant que Personnel Navigant Commercial.

Des formations internes permettent d’apprendre rapidement les standards de sécurité et de service client requis dans l’aviation… Et avec sa flotte en expansion et les nombreuses routes opérées, les employés de Ryanair peuvent potentiellement bénéficier d’une certaine mobilité interne, et même d’une progression de carrière, par exemple vers des postes de chef de cabine.

La qualité de vie dublinoise

Outre cet aspect purement professionnel, vivre et travailler à Dublin offre un cadre de vie à la fois dynamique et cosmopolite. La ville attire en effet de nombreux travailleurs étrangers, attirés par sa fiscalité, son secteur financier en croissance, et son écosystème fortement axé vers les nouvelles technologies et l’innovation.

Capitale de l’Irlande, Dublin séduit également par son ambiance chaleureuse et sa scène culturelle très active. Avec ses nombreux pubs, festivals et concerts, la vie sociale y est animée, ce qui favorise à la fois les rencontres et l’intégration des expatriés, notamment francophones. Bien entendu, la ville foisonne de monuments, musées, et autres attractions touristiques de qualité, comme en témoigne ce guide proposé par Bonjour Dublin.

Il est aussi important de rappeler que Dublin jouit d’une réelle proximité avec la nature. Le Phœnix Parc, situé en plein cœur de la ville, est l’un des plus grands parcs urbains du monde… On peut même y voir des cerfs en liberté ! Et surtout, la mer et les montagnes de Wicklow sont facilement accessibles pour des escapades le temps d’un jour de repos. De plus, la ville est à taille humaine, ce qui permet de se déplacer facilement à pied, à vélo ou en transports en commun.

Le salaire Ryanair à Dublin : un problème ?

L’idée de travailler pour Ryanair à Dublin est donc très intéressante… Mais avant de se lancer, il y a un point essentiel à garder en tête pour éviter les déconvenues. Cela est connu, le personnel de Ryanair n’est pas aussi bien payé que dans les compagnies traditionnelles. A Dublin, les hôtesses et stewards de la compagnie touchent moins de 1 500 € par mois… Il est vrai que la compagnie verse des commissions sur les ventes réalisées à bord, mais cela reste forcément limité. Or, le coût de la vie dans la capitale irlandaise, notamment le logement, est particulièrement élevé. Mieux vaut garder en tête cette réalité avant de prendre une décision.