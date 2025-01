Airbus Air France et dépressurisation

Partages

Le vol Air France AF1448 a décollé de l’aéroport de Paris CDG à destination de Barcelone vendredi. Cependant l’Airbus Air France a été contraint de faire demi-tour et revenir à CDG quelques minutes plus tard suite à une dépressurisation.

Le vol était opéré par un Airbus A318 immatriculé F-GUGR. L’appareil est monté à 29 000 pieds et a fait demi-tour seulement 20 minutes après le début du vol.

En effet, l’Airbus A318 Air France a subi une dépressurisation lente qui a obligé les pilotes à effectuer une descente rapide jusqu’à l’altitude de 8 000 pieds.

Air France confirme que l’équipage du vol AF1448 du 3 janvier 2005, de Paris CDG à Barcelone opéré par un Airbus 318, a décidé de regagner sa base après 17 minutes de vol en raison d’un dysfonctionnement de pression cabine.

L’avion est revenu samedi à l’aéroport Charles de Gaulle pour un atterrissage d’urgence. Aucun blessé n’est à déplorer.

En application de la procédure de descente d’urgence, l’équipage a activé la chute des masques à oxygène en cabine. En effet, l’altitude de largage automatique des masques n’avait pas encore été atteinte.

Les systèmes d’oxygène d’urgence sont des équipements d’urgence installés sur les avions commerciaux pressurisés. Ils sont destinés à être utilisés lorsque le système de pressurisation de la cabine tombe en panne et que l’altitude de la cabine a dépassé un niveau de sécurité.

Le système se compose d’un certain nombre de masques à oxygène jaunes individuels stockés dans des compartiments près des sièges passagers et à proximité de zones telles que les toilettes et les cuisines, et d’une source d’oxygène, comme une bouteille gazeuse centralisée ou un générateur d’oxygène chimique.

PS : bravo aux pilotes pour la gestion de cet événement…