Transavia fête 60 ans

Transavia a annoncé une livrée spéciale pour son A321neo qui célèbre ses 60 ans d’exploitation. À l’été 2025, Transavia recevra un tout nouvel Airbus A321neo au style rétro en hommage à sa riche histoire.

Cette livrée s’inspire de l’identité visuelle conçue par le designer néerlandais Thijs Postma en 1966. Il a créé la couleur verte emblématique et le grand T noir sur le fuselage et la queue.

Marcel de Nooijer, PDG de la compagnie, a déclaré :

« Célébrer notre 60e anniversaire est l’occasion de réfléchir à ce que nous avons accompli ensemble. L’arrivée d’un nouvel Airbus au style rétro est notre façon de regarder en arrière avec fierté, de voir ce qui nous a amenés et où nous en sommes aujourd’hui. Tout en nous réjouissant d’un avenir plus calme grâce au renouvellement de notre flotte. »

Un Airbus A321 pour fêter les 60 ans de Transavia

En décembre 2023, Transavia devient le premier membre du groupe Air France – KLM à recevoir un appareil de la famille A320neo. Quelques jours plus tard, Transavia France prend livraison de son premier A320neo.

La mise en place du processus de rénovation de la flotte a été achevé avec KLM, recevant son premier A321neo le 27 août 2024.

La nouvelle flotte Airbus permet aux compagnies aériennes du groupe Air France – KLM de réduire leur empreinte carbone et leurs émissions sonores à Amsterdam Schiphol. C’est un facteur clé pour garantir les opérations au départ de la capitale néerlandaise.

Transavia Holland et Transavia France

Depuis près de 60 ans, Transavia transporte des passagers vers plus de 100 destinations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec une flotte d’environ 50 avions, Transavia transporte environ 9 millions de passagers par an depuis Amsterdam, Rotterdam et Eindhoven, et en Belgique, depuis l’aéroport de Bruxelles.

Transavia Pays-Bas a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros en 2023.

Transavia Holland fait partie du groupe Air France – KLM. Sa compagnie sœur Transavia France propose des vols au départ de Paris, Montpellier, Lyon et Nantes.