Corsair et Airbus A330neo

Le mercredi 8 janvier 2025, Corsair a célébré le vol inaugural de son neuvième et dernier Airbus A330neo, avec à son bord des figures emblématiques du tourisme français, dont notamment le président du Syndicat des entreprises du tour operating (SETO) et la présidente des Entreprises du voyages (EDV). Cet événement marque l’achèvement du renouvellement complet de la flotte de la compagnie, une prouesse technique réalisée en moins de quatre ans.

Avec l’arrivée du F-HTEK, Corsair finalise le renouvellement complet de sa flotte, entamé en 2020 et opéré en un temps record : un défi à la fois technique et financier relevé avec brio par la compagnie. Effectivement, ce projet représente un investissement sans précédent d’un milliard d’euros pour Corsair, qui a maintenu sa dynamique de modernisation ainsi que son calendrier initial malgré les contraintes rencontrées, liées à la chaine d’approvisionnement du constructeur.

Cet accomplissement témoigne de l’engagement indéfectible de la compagnie, qui a su tenir sa feuille de route et possède aujourd’hui une flotte de 9 Airbus A330neo d’une moyenne d’âge de deux ans. Avec ces appareils dernière génération, la compagnie réaffirme sa volonté de contribuer activement à la transition énergétique du secteur aérien : l’Airbus A330neo présente des performances environnementales significativement améliorées, avec une réduction de 60 % de l’empreinte sonore et une diminution de 25 % de la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Airbus A330neo, un confort inégalé sur l’ensemble du réseau Corsair

L’ensemble des destinations de Corsair sont désormais desservies par l’Airbus A330neo, qui offre un confort et une modernité inégalés à l’ensemble de ses passagers. Doté de 3 classes de voyage d’une capacité de 343 sièges (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 302 sièges en Economy), l’A330neo offre en outre une cabine parmi les plus silencieuses de sa catégorie, permettant aux voyageurs de se détendre et de profiter de son système de divertissement dernier cri, avec une vaste programmation et une connectivité adaptée aux besoins de chacun.

Cette modernisation place Corsair parmi les compagnies les mieux équipées au monde, et réaffirme sa montée en gamme grâce à un produit aux meilleurs standards du marché, mais également une qualité de service réputée : le personnel de bord, spécialement formé, veille au confort de chaque client avec une attention personnalisée.

Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair, a déclaré :

Avec ce dernier Airbus A330neo, Corsair achève un renouvellement de flotte exemplaire, offrant ainsi à ses passagers une expérience de vol incomparable et plus respectueuse de l’environnement. Cette modernisation reflète notre engagement à offrir un produit de grande qualité, toujours à des prix compétitifs.