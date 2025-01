Swiss International, un steward décédé

Partages

Un steward de la compagnie aérienne Swiss International Air Lines est décédé. Cela a eu lieu une semaine après qu’un avion a effectué un atterrissage d’urgence en Autriche. L’appareil s’est dérouté après que de la fumée ait rempli la cabine de l’avion.

Le steward décédé était membre de l’équipage de cabine du vol LX 1885 de Bucarest à Zurich. L’avion a effectué un atterrissage d’urgence à Graz, en Autriche, lundi 23 décembre.

L’Airbus A220-300, qui transportait 75 passagers et quatre membres d’équipage, a été dérouté « après que des problèmes de moteur se soient produits et que de la fumée se soit développée dans le cockpit et la cabine », ont indiqué des responsables de la compagnie aérienne.

Le steward a été hospitalisé à Graz, où elle est décédée le 30 décembre. Un deuxième membre de l’équipage de cabine a également été hospitalisé.

L’agence de presse autrichienne APA a rapporté que le parquet de Graz a ordonné une expertise médico-légale du corps du steward.

Swiss International Air Lines a déclaré qu’elle « ne fournirait aucun détail supplémentaire sur la défunte ou la cause du décès ».

Les autorités « souhaitent clarifier en profondeur les causes de la fumée et ses effets sur les passagers et l’équipage ».

La compagnie aérienne a indiqué :

Nos équipes d’experts travaillent dur pendant la période des fêtes pour évaluer tous les faits et conclusions disponibles, et sont en contact étroit avec les autorités.

Le PDG Jens Fehlinger et le directeur opérationnel Oliver Buchhofer ont présenté à la famille dun PNC leurs « sincères condoléances au nom de toute l’équipe SWISS ».

Jens Fehlinger a indiqué :

Nous sommes profondément attristés par le décès de notre cher collègue. Sa disparition nous a tous profondément choqués et attristés. Nos pensées vont à sa famille, dont nous ne pouvons imaginer la douleur. Je leur présente mes plus sincères condoléances au nom de nous tous chez SWISS. Nous ferons bien entendu tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider et les soutenir dans cette période extrêmement difficile.

Les responsables de la compagnie aérienne ont déclaré avoir « confiance » dans l’Airbus A220, qu’ils décrivent comme « un avion très moderne et sûr ». Cependant, Buchhofer a déclaré que la compagnie aérienne avait « de nombreuses questions » auxquelles elle souhaitait obtenir des réponses.

Le directeur opérationnel a déclaré :

C’est le jour le plus triste pour nous tous. La perte de notre collègue de l’équipe SWISS me laisse désemparé et consterné. Mais nous sommes solidaires dans cette période vraiment difficile et nous ferons tout notre possible, en collaboration avec les autorités compétentes, pour en déterminer les causes.