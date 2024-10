Air France – KLM et compagnies chinoises

Partages

Air France – KLM fait pression sur le gouvernement français pour limiter le nombre de vols des compagnies chinoises vers l’Europe. Le groupe, comme de nombreuses compagnies aériennes européennes mettent en avant la distorsion de concurrence actuelle.

Selon certaines sources souhaitant rester anonymes, Air France – KLM pourrait demander le gel des droits de trafic entre la France et la Chine.

Le groupe allemand Lufthansa ferait de son coté pression pour que le gouvernement allemand attaque la Chine sur cette distorsion de concurrence.

La Lufthansa a déjà annoncé qu’elle réduirait ses vols vers la Chine. La compagnie aérienne prévoit de supprimer son vol quotidien direct de Francfort à Pékin à la fin du mois. Avec l’écroulement des livraisons d’avions Airbus et surtout Boeing, la compagnie Lufthansa doit redéployer sa flotte pour l’été prochain. Laisser des avions d’ancienne génération sur ce tronçon est non rentable.

La distorsion de concurrence actuelle est le fruit de la politique chinoise vis-à-vis de Moscou. Les avions chinois sont autorisés à traverser l’espace aérien russe. De ce fait ils réduisent le trajet et le temps de vol et sont donc bien plus rentables. Cela permet aux compagnies chinoises de proposer de bien meilleurs tarifs à la vente.

Il va falloir maintenant voire si ce dossier entre Air France – KLM, Lufthansa et les compagnies aériennes chinoises sera géré par les états ou au niveau européen, à suivre donc…