Transavia France reçoit son premier Airbus A320neo

Après la livraison du premier Airbus A321neo pour Transavia Pays-Bas, Transavia France a accueilli son premier Airbus A320neo. Cette livraison marquant une nouvelle étape importante dans la transition de la compagnie aérienne vers une flotte entièrement composée d’Airbus A320neo. La société Avolon a livré l’Airbus A320neo en location.

Abandonner une flotte de Boeing 737

L’Airbus A320neo, immatriculé F-GNEO, est le premier avion Airbus que Transavia France va exploiter depuis son lancement en 2007. La flotte actuelle de la compagnie low-cost étant composée de 72 Boeing 737-800 Next Generation (NG). Selon Airbus, les moteurs CFM International LEAP-1A et les sharklets de l’A320neo réduisent l’empreinte sonore de l’avion de 50 % et introduisent 20 % d’économies de carburant et de CO2. Cela par rapport aux avions monocouloirs de la génération précédente tout en améliorant le confort des passagers dans un monocouloir plus large cabine.

L’A320neo de Transavia France est équipé des racks à bagage Airspace XL, offrant 40 % d’espace de rangement en plus par rapport aux racks conventionnels. De plus, les sièges à bord de l’avion sont équipés de ports de chargement USB-C.

Andy Cronin, président-directeur général d’Avolon, a accueilli Transavia France comme nouveau client, ajoutant :

Nous sommes ravis de pouvoir célébrer la livraison de ce premier Airbus A320neo dans le cadre de la stratégie de renouvellement de flotte. Andy Cronin

Andy Cronin a déclaré que cela continue de renforcer les relations du bailleur avec le groupe Air France – KLM, la société étant impatiente de soutenir ce partenariat.

Avolon commence 2024 avec un carnet de commandes de 458 avions qui soutiendra les projets de remplacement et d’expansion de la flotte des clients au cours de la prochaine décennie. Andy Cronin

Selon Avolon, la livraison a été réalisée avec un mélange de carburant d’aviation durable (SAF). Au total, le loueur d’avions gère actuellement 105 avions de la famille A320neo, avec 287 appareils supplémentaires en commande. Sa dernière commande remonte à décembre 2023, lorsque le bailleur a acheté 100 A321neo et 40 Boeing 737 MAX, ce qui représente un carnet de commandes de plus de 1 000 avions de différents types.

Airbus A320neo pour Transavia NL et France, deux loueurs différents

À l’instar de son homologue français, Transavia Pays-Bas a réceptionné sa première livraison d’A321neo en location auprès d’Air Lease Corporation (ALC). Le loueur a livré l’avion le 15 décembre 2023 et la compagnie aérienne néerlandaise l’a accueilli à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol le 19 décembre. L’A321neo, immatriculé PH-YHZ, est entré en service le 5 janvier 2024, effectuant le vol HV 5423 depuis AMS vers l’aéroport Galileo Galilei de Pise.

Transavia a décidé de commander 100 avions de la famille A320neo en décembre 2021. La commande comprenait 60 options d’avions pour KLM, la compagnie low-cost, et son homologue français. Cependant, l’annonce n’indique pas combien de ces avions seront livrés en location, KLM précisant qu’Airbus devait commencer à livrer les avions fin 2023. Les six prochaines livraisons d’A321neo à Transavia Pays-Bas viendraient de l’arriéré de l’ALC.