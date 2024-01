Boeing 737, la FAA cloue l’avion au sol

La Federal Aviation Administration (FAA) a ouvert une enquête formelle sur l’incident du bouchon de porte du Boeing 737 Max 9. Cela a eu lieu à bord du vol 1282 d’Alaska Airlines vendredi dernier. La FAA a indiqué à Boeing que l’incident « n’aurait jamais dû se produire et ne peut pas se reproduire ».

L’administration a écrit dans une lettre à la vice-présidente de la qualité de Boeing, Carole Murray. La FAA indique qu’elle pense que le constructeur « n’avait peut-être pas réussi à garantir que ses produits finis étaient conformes à la conception approuvée et étaient en bon état pour un fonctionnement en toute sécurité ».

Suite à la perte du bouchon de porte, la FAA a immobilisé environ 171 Boeing 737 Max 9. Elle attend des inspections détaillées pour s’assurer que les bouchons de porte des autres appareils sont correctement installés.

Le processus d’inspection complète est toujours en cours. Alaska Airlines et United Airlines ont confirmé que lors des vérifications techniques préliminaires elles avaient trouvé que des boulons de fixation nécessitaient un serrage, ainsi que d’autres problèmes avec le matériel.

La FAA n’a pas encore confirmé exactement combien d’avions sont équipés de bouchons de porte avec des boulons desserrés.

Les espoirs de remettre rapidement en service les avions cloués au sol s’estompent. La FAA ouvre la voie à une enquête beaucoup plus longue. Pendant celle-ci les avions Boeing 737 Max 9 équipés de bouchons de porte resteront au sol.

Dans un communiqué, la FAA ne s’est pas engagée sur un calendrier mais a déclaré : « La sécurité du public, et non la vitesse, déterminera le calendrier de remise en service du Boeing 737 Max 9. »

Boeing a eu 10 jours pour remettre « les preuves ou les déclarations que vous pourriez vouloir faire à ce sujet ».

La lettre de John Piccola de la FAA poursuit :

Votre réponse doit contenir la cause profonde de la ou des conditions rencontrées, les produits/articles concernés, les impacts sur le service, l’étendue de toute mesure immédiate/à long terme prise pour corriger et empêcher sa répétition et toutes circonstances atténuantes que vous estimez pertinentes.

John Piccola