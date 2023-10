Transavia reçoit son premier Airbus A320neo

Partages

Le premier Airbus A320neo de la compagnie aérienne Transavia est sorti de la chaîne d’assemblage d’Airbus à Hambourg. La filiale du groupe Air France – KLM prévoit de recevoir le nouvel avion avant fin 2023. Le groupe Air France – KLM a passé une commande ferme de 100 Airbus A320neo avec 60 en options 2021. Ces avions feront partie des flottes de KLM et Transavia.

Les nouveaux A320 et A321neo seront équipés de sièges Recaro BL3710 et SL3710 pour la classe économique. Par ailleurs, le groupe Air France – KLM a choisi une motorisation CFM LEAP 1A de fabrication américaine.

L’Airbus A320neo que Transavia France recevra sera immatriculé F-GNAO. L’arrivée du nouvel avion marque le début du plan de renouvellement de la flotte de Transavia et de KLM. Les A320neo équipés de moteurs CFM LEAP sont plus efficaces et émettent moins de CO₂. C’est environ 20 % de moins par rapport à la flotte actuelle de Boeing 737 de l’entreprise.

De son côté, Transavia NL, compagnie aérienne basée aux Pays-Bas, recevra prochainement son premier A321neo, en attendant l’arrivée de quatre autres appareils avant la fin de l’année.

Le groupe Air France – KLM a réservé une grande surprise en choisissant la famille A320 pour le renouvellement de la flotte KLM et Transavia. Historiquement, les deux sociétés exploitaient la famille des 737 à fuselage étroit de Boeing.

Transavia France comptait dans ses rangs quatre Airbus A320neo transférés d’Air France, mais ils n’ont volé qu’en renfort pour la saison estivale 2014.

Aujourd’hui, Transavia dispose d’une flotte mondiale de 115 Boeing 737 NG : 44 appareils font partie de la flotte Transavia NL et 71 appartiennent à Transavia France.

