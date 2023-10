tel aviv coupé du monde

Partages

La Federal Aviation Administration a demandé aux compagnies aériennes et aux pilotes de faire preuve d’une « extrême prudence » lorsqu’ils volent à n’importe quelle altitude dans l’espace aérien israélien. Cette requete a été faite via le système NOTAM publié tôt dimanche à la suite de l’attaque surprise à grande échelle du Hamas contre Israël un jour plus tôt. Tel Aviv se retrouve coupé du monde.

Le NOTAM reflète une alerte similaire émise par le gouvernement israélien.

Publicités

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré “nous sommes en guerre” après l’attaque de samedi, qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Plus de 300 Palestiniens ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes en représailles sur Gaza, ont annoncé dimanche les responsables palestiniens de la santé.

L’Autorité de l’aviation civile israélienne a indiqué :

En raison de la situation de conflit en cours dans la région, entre Israël et les militants extrémistes basés à Gaza, il est conseillé aux compagnies aériennes d’examiner les informations actuelles sur la sécurité, les menaces et les NOTAMS. Autorité de l’aviation d’Israël

United Airlines, American Airlines et Delta Air Lines ont toutes annoncé avoir temporairement suspendu leurs vols à destination et en provenance de l’aéroport international près de Tel Aviv qui se retrouve coupé du monde. United a déclaré :

Les futures opérations à TLV seront suspendues jusqu’à ce que les conditions permettent leur reprise. United Airlines

Delta et American Airlines ont déclaré que leurs opérations vers Israël avaient été suspendues au moins jusqu’à dimanche. Delta a indiqué :

Nous continuerons à surveiller la situation en gardant à l’esprit la sûreté et la sécurité et ajusterons nos opérations si nécessaire. Delta Airlines

Delta a ajouté qu’elle “travaillait au transport en toute sécurité des personnels de Delta vers les États-Unis et qu’elle travaillerait avec le gouvernement américain si nécessaire pour aider au rapatriement des citoyens américains qui souhaitent rentrer chez eux”.

Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair et Aegean Airlines ont également annulé des vols. Cependant, les autorités aéroportuaires n’ont pas interrompu les liaisons aériennes commerciales avec Eilat, le deuxième aéroport international d’Israël et destination touristique sur la mer Rouge.

“Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle à Tel-Aviv, Lufthansa annule tous les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’à lundi inclus”, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la compagnie aérienne allemande.

Brussels Airlines, qui fait partie du groupe Lufthansa, a également annulé ses vols vers Tel Aviv.

Air France a annoncé avoir suspendu ses vols à Tel-Aviv “jusqu’à nouvel ordre”. “Des mesures commerciales sont en place, permettant aux clients de reporter ou d’annuler leur voyage sans frais”, a indiqué un porte-parole d’Air France.

La compagnie low-cost Transavia du groupe Air France-KLM a annoncé qu’elle annulait tous ses vols au départ de Paris et Lyon vers Tel-Aviv jusqu’à lundi inclus.

La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé que sa filiale économique Iberia Express avait annulé ses vols vers Tel Aviv.

La compagnie nationale italienne ITA Airways a annulé son vol jusqu’à dimanche matin au plus tôt “pour protéger la sécurité des passagers et de l’équipage”.

La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé que sa filiale économique Iberia Express avait annulé ses vols vers Tel Aviv.

A Varsovie, la compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé samedi avoir annulé ses vols au départ de la capitale polonaise