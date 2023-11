easyjet bénéfice 2023

Partages

easyJet, compagnie aérienne à bas prix et agence de voyage basée au Royaume-Uni, a rétabli les dividendes pour les actionnaires après que le groupe a terminé son exercice 2023 avec un bénéfice avant impôts record au deuxième semestre. Actuellement, le conseil d’administration du groupe propose un dividende ordinaire de 0.52 euro par action, ce qui équivaudrait à un total de plus de 39 millions d’euros. Cela représente 10 % du bénéfice global après impôts.

Bénéfice pour easyJet en 2024

easyJet s’attend à ce que ses résultats positifs se poursuivent puisqu’elle prévoit de verser un dividende représentant 20 % du bénéfice global après impôts au cours de l’exercice 2024. Le groupe easyJet a terminé l’exercice 2023 avec un bénéfice net de 499 millions d’euros. La compagnie aérienne a terminé la période avec un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) par siège de 4.55 euros, contre un EBIT par siège négatif de 0,50 euros au cours de l’exercice 2022.

Parlant des résultats, Johan Lundgren, PDG d’easyJet, a déclaré que les performances estivales record du groupe ont démontré le succès de sa stratégie et que la demande pour les services d’easyJet, y compris les vols, reste forte.

Nous voyons des perspectives positives pour cette année avec des réservations pour la compagnie aérienne et de séjours vacances en hausse d’une année sur l’autre et une récente étude de consommation souligne qu’environ les trois quarts des Britanniques prévoient de dépenser plus pour leurs vacances par rapport à l’année dernière, les voyages restant la priorité absolue des ménages. Johan Lundgren

Pour l’avenir, easyJet a noté que l’exercice 2024 avait démarré en force avec une croissance des bénéfices d’une année sur l’autre en octobre 2023. De plus, les revenus par siège sur les réservations anticipées entre le deuxième et le quatrième trimestre de l’exercice 2024 sont en avances en 2024. Cependant le conflit en Israël aura un impact sur les résultats du groupe. Le programme prévu pour l’hiver 2023/2024 comprenait des vols vers Israël, la Jordanie et l’Égypte qui représentaient 4 % de la capacité et 10 % des sièges-kilomètres disponibles (ASK). easyJet a suspendu ses vols vers Israël et la Jordanie.

De plus, easyJet a observé une baisse des recherches de vols à court terme à l’échelle du secteur, « même si cela semble revenir avec une récente amélioration ». En conséquence, le groupe ne s’attend pas à une amélioration de son résultat du premier trimestre sur un an, mais les réservations en cours pour l’été 2024, « offrent des perspectives positives pour l’ensemble de l’année ».

Flotte easyJet en transformation

Parallèlement, la compagnie low-cost a continué à agrandir sa flotte. Au 30 septembre la compagnie aérienne disposait de 336 avions, soit 16 de plus qu’au 30 septembre 2022. Cela a permis à la compagnie aérienne de déployer 14 % de sièges en plus, augmentant sa capacité de 81,5 millions à 92,6 millions de sièges. Le nombre de passagers est passé de 69,7 millions en 2020 à 82,8 millions de passagers.

easyJet a souligné qu’elle disposait déjà de 69 avions de la famille Airbus A320neo, répartis entre 54 A320neo et 15 A321neo, et dispose d’un carnet de commandes pour 158 autres avions de la famille A320neo. En octobre 2023, la compagnie aérienne a commandé 257 appareils supplémentaires à l’avionneur européen. La dernière commande permettra à la compagnie aérienne de remplacer complètement ses A319ceo et la moitié de ses A320ceo. easyJet négocie avec CFM pour utiliser le LEAP-1A pour les avions de la famille A320neo commandés. Dans le même temps, elle a également converti 35 commandes d’A320neo en A321neo, qui, parallèlement à la commande de 257 avions, permettrait de réduire « la consommation de carburant, les émissions de CO 2 et les coûts d’exploitation par siège » par rapport à la composition actuelle de sa flotte.

Après un beau bénéfice en 2023 easyJet semble être sur la bonne voie pour 2024…