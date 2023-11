Un Boeing 787 Air France dans un lampadaire !

Partages

Un Boeing 787-9 d’Air France s’est encastré dans un lampadaire à l’aéroport international de Raleigh-Durham aux États-Unis. L’aile gauche de l’avion a été endommagée.

L’incident a eu lieu vendredi dernier, le 24 novembre 2024. Le Boeing 787 d’Air France, immatriculé F-HBRE, venait d’arriver de Paris lorsqu’il a heurté le lampadaire. Il est vite devenu évident que l’aile gauche était endommagée et que l’avion ne pouvait donc pas faire le vol retour vers capitale française. Le Boeing 787 Air France qui a heurté le lampadaire est toujours à l’aéroport de Raleigh aux États-Unis. On ne sait pas encore exactement comment l’accident a pu se produire, même s’il semble que le pilote ait commis une erreur de jugement lors du roulage.

L’avion est entré dans une voie de circulation comportant trois lignes de circulation différentes menant aux portes d’embarquement. Les deux lignes extérieures sont destinées aux avions plus petits, tels que l’Embraer 190 et le CRJ-900. La ligne médiane n’est utilisée que par les appareils plus gros. L’équipage du vol Air France a probablement suivi la ligne de taxi de gauche alors qu’il aurait dû suivre celle du milieu et le Boeing Air France a fini dans le lampadaire.

Une erreur pas si rare

Il est assez courant que des avions entrent en collision avec des lampadaires dans les aéroports. Dans la plupart des cas, l’un des pilotes commet une erreur de jugement et s’engage sur la mauvaise voie de circulation. Par exemple, le Boeing 777-300ER d’Eva Air a renversé deux lampadaires à l’aéroport international Pearson de Toronto en 2017. L’enquête a révélé que le pilote avait emprunté la mauvaise voie de circulation. Deux ans plus tard, un Boeing 777 de la compagnie aérienne angolaise TAAG roule involontairement à l’aéroport de Porto. L’avion a heurté un lampadaire et une barrière en béton…