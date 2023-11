Norse Atlantic et levée de fonds

Partages

Le PDG et le directeur financier de Norse Atlantic Airways ont reçu des actions supplémentaires de la compagnie aérienne long-courrier à bas prix. Cela fait suite à la clôture de la deuxième tranche d’une récente levée de fonds pour Norse Atlantic d’environ 42,8 millions d’euros.

La compagnie aérienne a divulgué les premières informations dans un document déposé à la Bourse d’Oslo le 27 novembre.

En conséquence, plus de onze millions d’actions ont été attribuées au prix de 0,94 euros par action à BT Larsen & Co Limited. Cette société est contrôlée par le PDG de Norse Atlantic, Bjørn Tore Larsen. Il détient désormais près de 24,3 millions d’actions de la compagnie aérienne. Cela correspond à environ 19,86 pour cent du capital social.

Le directeur financier de Norse Atlantic, Ander Jomaas, s’est vu attribuer environ 10 000 actions, ce qui signifie qu’il détient désormais 20 000 actions, ce qui correspond à environ 0,01 pour cent du capital social.

Scorpio Holdings Limited, l’actuel actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, a acquis pour environ 12,8 millions d’euros d’actions et détient désormais près de 27,3 millions d’actions de Norse Atlantic. Cela correspond à environ 22,3 % du capital social émis. BT Larsen & Co. reste le deuxième actionnaire.

La levé de fonds de Norse Atlantic destinées à améliorer les liquidités

Norse Atlantic Airways a annoncé la levée de fonds plus tôt ce mois-ci, annonçant qu’elle émettrait 45 millions d’actions pour lever environ 42,8 millions d’euros. La compagnie aérienne a déclaré à la bourse norvégienne qu’elle avait reçu des engagements anticipés pour l’intégralité de l’offre.

Les fonds seront utilisés pour améliorer les liquidités pendant les saisons hivernales « jusqu’à ce que les revenus provenant des réservations du programmes d’été saisonnièrement plus importants arrivent ».

Norse Atlantic a été fondée en 2021 et a commencé ses activités à la mi-2022. Elle vole entre l’Europe, les États-Unis et l’Asie du Sud-Est. La compagnie aérienne a loué quatre Boeing 787-9 et en a commandé un autre. Norse Atlantic dessert Oslo, Bangkok et Miami ainsi que Paris-CDG et New York-JFK.

