easyJet, capacité en hausse !

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet a annoncé une hausse de 15 % de sa capacité pour le premier trimestre. À l’approche de l’exercice 2024, easyJet a déclaré que les réservations avaient continué à augmenter. À cela s’ajoute le fait que la société basée à Londres Luton a passé une commande pour 257 nouveaux avions de la famille Airbus A320neo.

Les revenus s’envolent

La plus grande compagnie aérienne à bas prix de Grande-Bretagne a enregistré des bénéfices records au cours de la saison été grâce à des tarifs plus élevés et à davantage de revenus annexes. Selon les données, le tarif aller simple de base moyen en juillet, août et septembre a augmenté de 9 % par rapport aux niveaux de l’été 2022, passant de 74 euros à 80 euros. Les revenus annexes, c’est-à-dire les frais supplémentaires que les passagers peuvent payer tels que les bagages, les sièges attribués et l’embarquement prioritaire, ont augmenté de 3.50 euros par rapport à l’année dernière pour atteindre 31 euros.

Par ailleurs, le nombre de passagers a augmenté de 8 % par rapport aux niveaux de l’été 2022 avec 92 % des sièges occupés. easyJet a enregistré un bénéfice de 520 millions d’euros au cours de l’exercice 2022, qui s’est terminé le 30 septembre 2023. À l’approche de la saison hivernale easyJet a déclaré que la capacité et les tarifs sont plus élevés par rapport aux niveaux de 2022. Johan Lundgren, PDG d’easyJet, a déclaré :

Nous avons réalisé un été record avec une forte demande pour les vols et les vacances d’easyJet, les clients nous choisissant pour notre réseau, notre valeur et notre service. Cette performance a démontré que notre stratégie porte ses fruits et c’est pourquoi nous avons défini aujourd’hui une feuille de route ambitieuse pour servir davantage de clients et offrir des rendements attractifs pour les actionnaires, soutenus par une concentration continue sur les coûts et l’excellence opérationnelle. Johan Lundgren

Il a poursuivi :

Nos nouveaux objectifs à moyen terme fournissent les éléments de base nécessaires pour réaliser un PBT (Profit Before Tax) supérieur à 1.15 milliard d’euros. Cela passera par la réduction des pertes hivernales, l’amélioration de notre flotte et le développement des vacances easyJet. Dans le cadre de notre engagement en faveur du rendement pour les actionnaires, le conseil d’administration a l’intention de rétablir les dividendes à compter des résultats de l’exercice 2023. » Johan Lundgren

easyJet, capacité hivernale en hausse

La hausse de la capacité hivernale est associée à l’expansion du réseau de routes hivernales d’easyJet. Au cours de cette saison hivernale, easyJet desservira 12 nouvelles routes vers la Finlande, l’Égypte, l’Islande et la Suisse.

En Finlande easyJet lancera des vols depuis Édimbourg et Londres Luton vers Rovaniemi, la porte d’entrée de la Laponie finlandaise, les 3 et 9 décembre respectivement. easyJet opère déjà des vols vers Rovaniemi depuis Londres Gatwick, Manchester et Bristol.

Depuis l’Égypte, easyJet lancera quatre nouvelles routes pendant la saison hivernale vers Hurghada. easyJet desservira Liverpool (à partir du 29 octobre), Belfast (à partir du 8 novembre), Glasgow (à partir du 31 octobre) et Édimbourg (à partir du 6 novembre). La compagnie aérienne lancera également des vols depuis Londres

De Gatwick à Akuyeri, en Islande, à partir du 31 octobre. Ce sera la seule route du Royaume-Uni vers Akuyeri.

Enfin, easyJet lancera quatre nouvelles liaisons pendant la saison hivernale vers des villes de Suisse. La compagnie aérienne lancera des vols de Londres Stansted à Grenoble (à partir du 14 janvier), Zurich (à partir du 16 décembre) et Genève (à partir du 16 décembre). easyJet lancera également des vols de Birmingham à Salzbourg le 13 janvier.