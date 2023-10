Partages

L’aviation européenne est devenue moins sûre ces dernières années en raison de pilotes et de stewards et hôtesses de l’air surchargés et épuisés. C’est ce que rapporte le média Zembla en se basant sur une étude de l’Université Karolinska de Suède. Zembla a découvert une culture de la peur dans plusieurs compagnies aériennes à bas prix où les employés n’osent pas signaler leur maladie ou leur fatigue. Transavia a nié les conclusions du programme. La sécurité aérienne se dégrade en Europe

Les chercheurs ont interrogé 10 000 pilotes et membres d’équipage de cabine. Un tiers a déclaré que le transport aérien européen est devenu moins sûr. Quatre-vingt pour cent du personnel de cabine et 66 pour cent des pilotes ont déclaré que les conditions de travail se sont détériorées. Beaucoup ont cité une augmentation des contrats atypiques, comme le faux travail indépendant et les contrats zéro heure, comme raison de la détérioration des conditions de travail. Ces contrats ont affaibli la position juridique des salariés, les rendant moins susceptibles de se déclarer « inaptes à voler ».

Zembla a parlé à plusieurs pilotes de compagnies aériennes à bas prix et a découvert une culture de la peur qui les empêchait de dénoncer. Les pilotes ont même indiqué s’endormir pendant les vols. « J’ai soudain remarqué que mes yeux étaient fermés. Quand je les ai ouverts, j’ai vu que mon collègue avait aussi les yeux fermés », a déclaré un pilote. La fatigue est une des causes qui fait que la sécurité aérienne en Europe se dégrade selon l’enquête.

Les compagnies bottent en touche

Transavia a nié que ses employés aient eu peur de déclarer qu’ils étaient malades ou trop fatigués pour assurer les vols. “Le signalement de la fatigue, de l’inaptitude et des problèmes de sécurité est explicitement encouragé”, a déclaré la filiale du groupe Air France – KLM. Transavia a également indiqué que la plupart de ses salariés ont des contrats de travail à durée indéterminée.

EasyJet n’a pas répondu sur le fond, affirmant que les problèmes ne les affectaient pas. Ryanair et Wizzair n’ont pas souhaité répondre aux questions.