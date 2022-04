Partages

Les compagnies aériennes continuent d’enregistrer une amélioration progressive des chiffres du trafic passager.

Le trafic aérien européen a continué d’augmenter au cours de la semaine précédant le 17 avril. Selon les statistiques d’Eurocontrol il y a eu une augmentation de 1,4 % par rapport à la semaine précédente.

Le directeur général d’Eurocontrol, Eamonn Brennan, a indiqué :

La semaine 15 [de 2022] a vu une croissance continue jusqu’à 24 534 vols / jour – 82,1% du niveau de 2019 – malgré une baisse au cours du week-end de Pâques. Eamonn Brennan

Ryanair était la compagnie aérienne la plus active avec 2 773 vols par jour en moyenne. EasyJet est numéro deux avec 1 527 vols quotidiens et Lufthansa troisième avec 1 144 vols quotidiens.

Les compagnies aériennes européennes espèrent que le trafic retrouvera un niveau proche de celui de 2019 d’ici la haute saison estivale.

Eurocontrol a déclaré qu’il s’attendait à ce que le trafic revienne à 89% des niveaux de 2019 d’ici août. On attend à 92% en 2022, avec un total d’environ 9,3 millions de vols au cours de l’année 2022. Cependant, il a averti que les tensions géopolitiques persistantes affectant les prix du carburant et les conditions économiques, ainsi que la possibilité de nouvelles variantes de la COVID-19, pourraient présenter des risques à la baisse. Les pénuries de personnel navigant (hôtesse de l’air, steward, pilote) et au sol pourraient également avoir un impact sur la reprise et l’amélioration du trafic passager.

Par ailleurs, Air Austral, qui est basée sur l’île de la Réunion, a annoncé qu’elle redémarrait les vols saisonniers Réunion-Bangkok. Elle operera 2 fois par semaine du 2 juillet au 21 août en utilisant un Boeing 787-8.

La reprise semble s’installer dans le temps et les compagnies commencent à avoir du mal à trouver du personnel…