easyJet, plus de sièges !

La compagnie aérienne EasyJet a annoncé mercredi une augmentation de 500 000 sièges disponibles pour la Grèce en 2022, par rapport à 2019 soit avant le coronavirus.

L’accord conclu à Londres avec le ministre grec du Tourisme Vassilis Kikilias prévoit que la société augmentera ses sièges en Grèce à 1,6 million contre 1,1 million en 2019. easyJet a également indiqué son souhait d’exploiter une base dans les aéroports d’Iraklion ou de Corfou à partir de 2023.

La lowcost britannique continue son redéploiement. Hier la compagnie aérienne a relancé sa ligne entre Nice et Ténérife après avoir inauguré une liaison entre Rennes et Porto il y a quelques jours ou encore Nantes et Faro.

Son bilan 2020- 2021 arrêté a fin septembre laisse voir une perte d’environ 1.4 milliards d’euros mais, selon la compagnie, la reprise pour l’exercice 2021 -2022 devrait permettre d’inverser la tendance.

Johan Lundgren a annoncé il y a peu :

Pendant le trimestre nous avons fortement augmenté nos vols ce qui a fait de nous la deuxième plus importante compagnie en Europe cet été, tout en ayant divisé notre perte par deux au quatrième trimestre sur un an. Nous sommes encouragés par une dynamique positive de réservations à l’orée de l’exercice 2022. Il est clair que la reprise est là. Les voyages d’affaires reviennent (…) de même que les échappées dans des villes (européennes) et une demande croissante pour les voyages de vacances vers les destinations d’hiver ensoleillées comme l’Egypte et la Turquie.

Les résultats définitifs de l’exercice 2021 -2020 seront communiqués le 30 novembre.