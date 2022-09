Lufthansa, grève des pilotes

Les pilotes de la compagnie Lufthansa ont annoncé qu’ils se mettraient en grève pendant 24 heures le vendredi 2 septembre. Cela fait suite à l’échec d’un accord lors des dernières négociations salariales.

Le débrayage devrait mettre la compagnie aérienne à l’arrêt suite au large soutien parmi les pilotes pour participer à l’action. Environ 98% des pilotes représentés par le syndicat Vereinigung Cockpit (VC) ont voté en faveur de la grève. C’était le mois dernier après de longues négociations.

Matthias Baier, un porte-parole de VC, a déclaré que le syndicat avait épuisé toutes les possibilités avant d’appeler à la grève.

Il a déclaré :

Conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l’entreprise (Lufthansa) et des invités, nous n’avons voulu rien négliger et avons proposé une autre date de négociation.

Nous n’avons pas non plus reçu d’offre suffisante aujourd’hui (mercredi). Cela donne à réfléchir et c’est une occasion manquée. Les négociations ont échoué.

Matthias Baier