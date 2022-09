Air France – KLM rachat d’ITA

Partages

Le ministère italien de l’Économie a décidé d’ouvrir des négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain Certares. Cela concerne le rachat partiel d’ITA Airways. Air France – KLM et Delta sont dans le jeu pour le rachat d’ITA. L’ex-Alitalia est désormais, et depuis juin 2020, détenue à 100% par l’État italien. Il était également convoité par une alliance entre MSC et Lufthansa.



Les New-Yorkais de Certares sont accompagnés dans ce dossier par Air France-KLM et Delta Air Lines. Ce consortium propose de prendre une participation de 56% dans la compagnie pour environ 600 millions d’euros. Les concurrents de cet appel d’offres, l’italo-suisse MSC et l’allemand Lufthansa, envisageaient d’investir 850 millions d’euros dans l’opération en échange du rachat de 80 % d’ITA (60 % pour MSC et 20 % pour Lufthansa).



Le choix du gouvernement italien montre sa volonté de garder le contrôle de sa compagnie aérienne nationale, pour laquelle, entre Alitalia et ITA Airways, il a déjà dépensé plus de 13 milliards d’euros pour assurer sa survie. L’Etat italien conservera 44% des parts et revendique deux des cinq sièges du futur conseil d’administration d’ITA Airways.



Dans son annonce du mercredi 31 août 2022 au soir, le ministère italien a précisé :

À l’issue des négociations exclusives, des accords contraignants ne seront signés que si leur contenu est pleinement satisfaisant pour l’actionnaire public.

Pas d’entrée à court terme d’Air France – KLM dans le capital d’ITA Airways après le rachat

Air France-KLM et Delta Air Lines ne devraient intervenir qu’au niveau commercial et opérationnel (notamment via le partage de code) et ne pas prendre de participation dans l’entreprise. Du moins au début. Air France – KLM indique dans un communiqué :

A ce stade, Air France-KLM n’investit pas dans le capital d’ITA. Cependant, le groupe Air France-KLM pourrait envisager de prendre une participation minoritaire dans ITA à moyen terme. Air France – KLM



La compagnie française détenait jusqu’à 25 % d’Alitalia avant de s’en retirer progressivement à partir de 2013. En juin 2014, Etihad Airways s’empare de 49 % du capital et évite, de justesse, la faillite. Mais les Emiratis ont rapidement dû jeter l’éponge, obligeant l’Etat à mettre Alitalia sous tutelle.

Dans son communiqué Air France – KLM précise :

Aux côtés de son partenaire de joint-venture Delta Air Lines, Air France-KLM souhaite renforcer ses liens avec ITA, en s’appuyant sur le partenariat commercial existant entre les compagnies aériennes, illustré par la mise en place d’accords de partage de codes et l’entrée d’ITA dans l’alliance SkyTeam, de dont Air France-KLM et Delta Air Lines sont membres fondateurs. Air France – KLM

Le texte ajoute que cette fusion offrira de nombreuses opportunités à la compagnie aérienne italienne :

Une présence accrue sur l’Atlantique Nord, sur lequel Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic opèrent la plus importante joint-venture, ainsi que la possibilité d’établir un partenariat exclusif entre Flying Blue (Air France-KLM), Sky Programmes de fidélité Miles (Delta Air Lines) et Volare (ITA – l’un des plus importants programmes de fidélisation en Italie), au profit des clients de la compagnie aérienne italienne. Air France – KLM

ITA Airways a été créée le 20 novembre 2000 suite à la faillite d’Alitalia, dont elle a repris l’essentiel des activités, des salariés et des avions. Elle a démarré ses premiers vols le 15 octobre 2021. La compagnie italienne concentre ses activités sur les hubs de Rome Fiumicino et Milan Linate. Elle dessert l’Europe et le continent américain, l’Égypte, Japon et Israël.