Grève chez Ryanair

Le personnel de cabine Ryanair en Espagne a voté pour organiser six jours de grève fin juin et début juillet. Cela pourrait aggraver les perturbations affectant les voyages aériens à travers l’Europe.

Le personnel des syndicats USO et SITCPLA partira pour deux grèves de trois jours entre le 24 juin et le 2 juillet.

Ryanair a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à des perturbations généralisées. Elle a affirmé que la plupart des équipages ne soutiendraient pas l’action prévue.

Jusqu’à présent, la compagnie aérienne, la plus grande d’Europe en nombre de passagers, a échappé à une grande partie des troubles affectant ses rivaux, en particulier easyJet au Royaume-Uni. Elle a déclaré qu’elle n’avait annulé aucun vol en raison de ses propres problèmes de personnel.

Cependant, les syndicats espagnols semblent désormais déterminés à agir. Ils souhaitent obtenir de fortes augmentations des salaires de base après les coupes pendant la pandémie de coronavirus.

La secrétaire générale de la section Ryanair de l’USO, Lidia Arasanz, a déclaré:

Nous devons reprendre la mobilisation pour que la réalité de notre situation soit connue et que Ryanair soit obligée de respecter les lois fondamentales du travail. USO, Lidia Arasanz

Les syndicats ont déclaré qu’ils chercheraient à coordonner leurs actions avec d’autres syndicats représentant le personnel de Ryanair. Ils visent la Belgique, la France, l’Italie et le Portugal.

Grève, Ryanair n’est pas inquiète

Ryanair a minimisé la perspective de toute menace de la grève pour ses vols estivaux. La compagnie aérienne s’attendant à opérer plus de vols dans son programme qu’elle ne l’a fait en 2019.

Un porte-parole a déclaré :

Ryanair a négocié des conventions collectives couvrant 90 % de notre population à travers l’ Europe . Ces derniers mois, nous avons négocié des améliorations à ces accords alors que nous traversons la phase de récupération de Covid. Ces négociations se déroulent bien et nous ne nous attendons pas à des perturbations généralisées cet été. Ryanair

Malgré ses assurances, Ryanair a été contrainte d’annuler des centaines de vols par le biais d’actions revendicatives de son personnel. Les deux années précédant la pandémie ont été marquées par des débrayages perturbateurs. Ne pas oublier les grèves de pilotes britanniques en 2019 qui ont suivi celles à travers l’Europe de 2018 .

La compagnie aérienne opère à partir de plus de 20 aéroports, dont neuf bases, en Espagne , avec plus de 70 liaisons intérieures ainsi que le grand commerce touristique international.

Ryanair a déclaré qu’elle avait conclu un accord avec CCOO, qu’elle a décrit comme « le syndicat le plus grand et le plus représentatif d’Espagne », et qu’elle « apportait des améliorations au personnel de cabine basé en Espagne et renforçait l’engagement de Ryanair envers [leur] bien-être ».