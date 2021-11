Ryanair, bons résultats !

Partages

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a présenté ses comptes pour le premier semestre, ses résultats sont bons. Le chiffre d’affaires a augmenté de 83% et ses pertes ont fondu à 43 millions d’euros.

Le trafic passager a augmenté de 128% sur la période comparé a 2020avec 39.1 millions de passagers transportés entre juin et septembre 2021. Le chiffre d’affaires atteint 2.15 milliards d’euros.

Les bons résultats de Ryanair sont dus à la levée des restrictions et une forte demande suite aux nombreux mois d’interdiction de voyage. Ryanair a réussi à maitriser ses couts d’exploitation qui n’ont augmenté que de 63% alors que l’activité a plus que doublé.

Ryanair a indiqué :

Nous nous attendons à de nouvelles améliorations des coûts à mesure que nos nouveaux avions moins coûteux et plus économes en carburant seront livrés et que les pays de l’UE (comme l’Irlande, l’Espagne et l’Italie) déploieront des programmes d’incitation à la récupération de Covid.

Pour son exercice 2021 -2022 Ryanair prévoit une perte de seulement 100 à 200 millions d’euros. Selon la lowcost la visibilité est limitée et le déploiement du vaccin sera la variable qui pourra permettre une reprise dans le temps.