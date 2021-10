Air France, des chiffres meilleurs…

Partages

Le groupe Air France – KLM doit présenter ses chiffres pour le troisième trimestre 2021 à la fin du mois et, selon nos informations, ces chiffres sont meilleurs.

Si la reprise arrive en Europe le secteur aérien n’a pas encore retrouvé son dynamisme d’avant Covid. Le compagnies low-cost ont fait pour la majorité une belle saison estivale mais la reprise est plus dure pour les vols long-courriers. En effet, beaucoup de pays lèvent les restrictions au compte-goutte et ce depuis seulement quelques semaines.

Le chiffre d’affaires du 3eme trimestre est attendu à 4.57 milliards d’euros contre seulement 2.52 un an plus tôt. Le bénéfice avant intérêts et impôts est lui aussi en belle hausse. Il devrait être aux alentours de -106 millions d’euros contre -1.05 milliards un auparavant. Du coté du résultat net le groupe Air France – KLM prévoit ce dernier a -230 millions d’euros contre -1.68 milliards d’euros il y a un an.

Air France retrouve donc des chiffres meilleurs même si le retour a la croissance n’est pas encore là.

Avec la reprise qui semble se renforcer aux USA et arriver en Europe le ciel se dégage pour le groupe franco néerlandais…