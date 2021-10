Embauche de 1 000 PNC

Etihad Airways met en place une campagne d’embauche pour recruter jusqu’à 1 000 nouveaux PNC. La compagnie aérienne lance des open days dans 10 pays, dont l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Grèce, le Liban et la Roumanie. Des événements de recrutement auront également lieu aux Émirats arabes unis.

Le redémarrage du recrutement du personnel de cabine est considéré comme un tournant majeur pour Etihad. Cela après que la pandémie a décimé ses activités et que la compagnie aérienne a été forcée de licencier des milliers d’employés.

En juin 2021, Etihad employait 2 248 membres d’équipage de cabine. Juste avant la pandémie, près de 5 000 agents de bord travaillaient pour la compagnie aérienne.

À un moment donné, Etihad aurait temporairement licencié tellement d’équipages que seuls 1 500 PNC travaillaient activement sur les vols.

Jihad Matta, responsable de la performance et de l’assistance de l’équipage d’Etihad a indiqué :

Matta a poursuivi :

Etihad embauche 1 000 PNC et accepte les candidatures depuis quelques semaines. Celles-ci doivent être soumises via le site officiel de recrutement de la compagnie aérienne. Pour se conformer aux règles COVID-19 dans différents pays, les candidats doivent être invités à un événement. Ils le seront après avoir été sélectionnés à partir de leur candidature en ligne.

En plus de rechercher de nouveau PNC, Etihad a également lancé un appel aux personnels de cabine licenciés pendant la pandémie pour postuler à leur emploi.

L’offre a été faite par le biais du programme d’anciens élèves d’Etihad. Cependant certains membres du personnel de cabine affirment que leurs candidatures pour rejoindre le transporteur basé à Abou Dhabi ont été rejetées sans explication. Etihad n’a pas fourni de détails sur les critères utilisés pour sélectionner les candidatures de réintégration.

Jihad Matta a indiqué :

Nous espérons attirer des hommes et des femmes diversifiés et talentueux dans le monde, pour les inspirer et les aider à lancer une formidable opportunité de carrière et une expérience de vie aux Emirats Arabes Unis.

Jihad Matta