Évacuation et passagers !

Les passagers ont saisi des sacs dans les racks et ont ignoré les instructions des membres d’équipage. Ces derniers ont demandé aux pax de rester assis après qu’un impact d’oiseau pendant le décollage a provoqué un incendie moteur. Une évacuation des passagers a suivi. Cela lors d’un vol Spirit Airlines au départ d’Atlantic City samedi soir.

Le vol NK3044 de Spirit Airlines devait quitter Atlantic City pour ce qui aurait dû être un vol de routine vers Fort Lauderdale. Mais un oiseau a été aspiré dans le moteur droit vers 17h45.

L’oiseau ingéré a provoqué l’incendie du moteur, mais les pilotes ont réussi à arrêter l’avion sur la piste.

Les passagers ont initialement reçu l’ordre de rester assis pendant que les pilotes évaluaient la situation. Bien qu’il n’y ait eu de danger immédiat pour aucun des passagers, beaucoup ont ignoré les instructions des membres d’équipage et ont commencé à récupérer des valises dans les racks.

« Restez assis, restez assis, restez assis », a crié une hôtesse de l’air mais en vain. Une vidéo sur téléphone portable enregistrée par un passager à bord de l’avion montrait des flammes et de la fumée sortant du moteur droit.

« Nous devons sortir d’ici », a crié un passager alors qu’un second essayait de garder les autres calmes dans la mêlée.

Alors que la fumée se dissipe et que l’atmosphère dans la cabine commence à se calmer, l’alarme d’évacuation est déclenchée. Le commandant de bord annonce : « Évacuez, évacuez, évacuez ».

Presque immédiatement, un passager a demandé : « Est-ce qu’on prend nos sacs ? » tandis que d’autres s’emparaient de leurs bagages à main. Les agents de bord ont crié aux passagers de laisser toutes leurs affaires derrière eux.

Les avions modernes sont conçus pour être évacués en 90 secondes ou moins. La vidéo d’un téléphone portable montre des passagers évacués par des toboggans d’urgence au moins deux minutes et demie après le premier déclenchement de l’alarme d’évacuation !

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a tweeté samedi soir :

Tous les passagers et l’équipage ont été évacués avec succès de l’avion et aucun blessé grave n’a été signalé. L’aéroport a rouvert.

Dans un communiqué, un porte-parole de Spirit a déclaré :

Le commandant de bord a freiné en toute sécurité et a immobilisé l’avion, a reçu une indication de dommages au moteur et a ordonné une évacuation conformément à nos procédures standard. Nous félicitons notre équipage pour avoir géré la situation rapidement et en toute sécurité.

