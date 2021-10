Air Austral, la fin ?

Air Austral et Corsair ont signé une joint-venture il y a peu. Selon certaines information Bercy souhaite que la compagnie aérienne fusionne et ce pourrait être la fin d’Air Austral.

Lors du conseil d’administration du principal actionnaire d’Air Austral il aurait été entendu :

Marie-Joseph Malé serait favorable à cette solution quand Huguette Bello serait contre. Air Austral a besoin de cash mais la région n’a pas les moyens. Jeudi la fin d’Air Austral était au menu et cette hypothèse n’a pas été contredite. Selon des personnes présentent :

Selon une source proche du dossier :

Je pense que les deux compagnies n’ont rien à dire, quelles sont mises devant le fait accompli par l’Etat. Face à la volonté de l’Etat de rapprocher les compagnies Corsair et Air Austral, la SEMATRA n’a pas grand-chose à dire non plus, ni même les salariés. Ces derniers sont extrêmement inquiets du périmètre de l’ancrage réunionnais et du nombre d’employés qui resteront basés à La Réunion. Quel sera le périmètre d’activité retenu ? Quels seront les avions basés à La Réunion ? Uniquement du moyen-courrier ou du long courrier ? Il est évident qu’il y aura des conséquences sur l’emploi. Mais où seront les conséquences les plus importantes ? Est-ce que ça sera chez Air Austral ou chez Corsair ? Il est trop tôt pour le dire mais ce qu’il est important de savoir c’est que dans un processus d’absorption ou de fusion, il y a des redondances qui amèneront à un plan social ou du moins à des rationalisations des services.

Source anonyme