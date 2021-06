Ryanair, forte réservation pour l’été

Le directeur général du groupe Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré que les vols de la compagnie aérienne à bas prix se remplissaient très fortement pour juin, juillet et août, avec des tarifs à leurs niveaux les plus bas jamais enregistrés en été. Comme pour d’autres compagnies aériennes les réservations flambent pour Ryanair

Les tarifs ont été plus bas qu’ils ne l’ont jamais été parce que nous n’avons pas déjà les réservations anticipées normales dans le système pour juin, juillet et août. Les gens qui ont été enfermés en Grande-Bretagne et en Irlande sont prêts à partir en vacances.

Michael O’Leary