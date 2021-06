Transavia, les réservations flambent !

Partages

Depuis les dernières annonces du président de la république concernant les modalités de déconfinement les réservations flambent chez Transavia comme partout. Nicolas Henin, directeur général adjoint chargé du commercial et du marketing de Transavia, a indiqué :

C’est énorme ! La reprise est très nette depuis début mai et en accélération. Le taux de réservation est nettement supérieur à celui de 2019, la dernière année avant la crise, de 40 % à 50 %. Nicolas Henin

Pour le week-end de l’Ascension Transavia a opéré 173 vols. C’est un record depuis sa création en 2007. De plus, elle enregistre entre 15 000 et 20 000 billets vendus chaque jour !

Transavia a mis en place les outils du redémarrage très tôt et, cela paie. Les réservations chez Transavia sont au rendez-vous. Nicolas Henin a indiqué :

Nous avons fait assez tôt le pari de mettre un niveau élevé de capacités en juillet et en août. Nicolas Henin

L’ensemble de la flotte, soit 48 Boeing 737, est activée pour l’été. Les destinations qui remplissent le plus sont l’Espagne, la Grèce et le Portugal. L’Espagne a elle seule voit son offre augmenter de plus de 50% sur la période !

Air France aussi mise sur l’été

Air France, la maison mère, s’organise également pour l’été. Le mot d’ordre est simple : mettre les avions ou les gens veulent aller.

Air France prévoit 63% de ses capacités sur le long-courrier et 85% sur le court et moyen…