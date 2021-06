Wizzair ouvre Palerme

Partages

Wizzair se concentre sur Palerme et ouvre sa cinquième base en Italie à Punta Raisi. La compagnie low-cost hongroise a parcouru un long chemin en dix-sept ans. En 2019, elle a franchi le plafond des 40 millions de passagers et en Italie, elle dessert aujourd’hui 24 aéroports. Wizzair entend à nouveau doubler sa présence en Italie au cours des trois prochaines années. Et pour le baptême de la base de Palerme, József Váradi, PDG de l’entreprise, est arrivé en Sicile. Il a assisté à l’inauguration et a rencontré le maire Leoluca Orlando et des journalistes dans un hôtel de Palerme.

A Palerme, Wizzair, l’un des principaux concurrents de Ryanair, démarre avec quelques liaisons domestiques (Bologne, Vérone, Pise, Turin et Trévise, tarifs à partir de 9,99 euros) plus Londres Luton et Bâle. Et ce n’est que le début, a déclaré Vàradi. Un recrutement de nouveau personnel est déjà ouvert et fournira une quarantaine de personnel par avion.

Avec 2 Airbus A321 à l’aéroport international de Palerme « Falcone Borsellino » et le lancement de sept nouvelles routes au départ de la capitale sicilienne, la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide d’Europe poursuit son expansion dans tout le pays.

L’histoire de Wizzair en Italie remonte à 2004, lorsque le premier vol a quitté Bergame pour Katowice, en Pologne. Les 2 Airbus A321 affectés à Palerme prendront en charge les nouvelles routes. La création de la cinquième base de Wizz Air en Italie renforce l’engagement de la compagnie aérienne à opérer dans le respect de l’environnement. Avec une flotte d’âge moyen de 5,5 ans, des avions monocouloirs les plus efficaces et durables de la famille Airbus A320 et Airbus A320neo actuellement disponibles, les émissions de carbone de Wizzair sont les plus faibles parmi les compagnies aériennes européennes au cours de l’exercice 2020 (57,2 gr/km/passager).

S’exprimant aujourd’hui lors de la cérémonie d’ouverture de la base, József Váradi a déclaré :

Après 17 ans d’opérations réussies en Italie, je suis ravi de dire qu’au cours des derniers mois, Wizz Air a atteint un tournant officiel dans son histoire de croissance italienne. Depuis le début de la pandémie, nous avons grandi de plus en plus, ayant déjà doublé notre capacité sur le marché italien. Notre nouvelle base à Palerme souligne notre engagement à devenir la compagnie aérienne low cost la plus appréciée et la plus respectueuse de l’environnement en Italie, à la fois pour les voyages nationaux et internationaux. Avec l’avancée des campagnes européennes de vaccination et l’assouplissement des restrictions, c’est avec enthousiasme et un grand plaisir que j’accueille les passagers à bord.

Leoluca Orlando, maire de Palerme a déclaré suite à l’arrivée de Wizzair :

L’ouverture de la base Wizz Air à l’aéroport de l’aéroport international Falcone Borsellino confirme la grande attraction touristique de Palerme et de toute sa région. C’est l’énième résultat positif d’une excellente gestion qui a permis de nouer des partenariats nationaux et internationaux. Lentement la ville, après les sacrifices imposés par la pandémie, retrouve sa vocation touristique. Et l’arrivée de cette importante compagnie aérienne le confirme.

Giovanni Scalia, PDG de Gesap, la société de gestion de l’aéroport international de Palerme « Falcone Borsellino » a déclaré :

Nous récoltons les fruits d’une année de travail intense, avec la naissance de la base d’une nouvelle et importante compagnie aérienne, qu’elle n’apparaîtra à Palerme qu’en 2020. Cette nouvelle collaboration commerciale a de grandes perspectives de développement pour les prochaines années, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’augmentation du segment du trafic international.

